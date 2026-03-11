Vela
Vela: grande salto in avanti di Berta/Calabrò nella prima giornata di Final Series agli Europei 470 misto
Cambia la classifica ai Campionati Europei 2026 di vela, specialità 470 misto, attualmente in fase di svolgimento in Portogallo, precisamente nelle acque di Vilamoura. Dopo il primo giorno valido per la Final Series, a prendere la leadership sono stati gli spagnoli Xordi Xammar Hernandez/Marta Caldora Alcantara, i quali avevano chiuso la prima fase in terza posizione.
Nello specifico il binomio iberico nella giornata odierna ha strappato nelle due regate svolte una quinta ed una prima piazza, raccogliendo così 9 punti netti totali precedendo gli azzurri Elena Berta/Giulio Calabrò, oggi autori di un consistente balzo in avanti, complice un salto dal nono al secondo posto con 15 punti netti grazie ad un 1-5 che gli ha consentito di arginare i britannici Martin Wrigley/Bettine Harris, terzi con 17.
Un inizio di Final Series più contratto invece quello di Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, leader dei primi due giorni ma ora costretti a rincorrere al quarto posto con 20 punti a seguito di un difficile sedicesimo piazzamento nella prima regata comunque bilanciato dal terzo nella seconda.
In top 5 infine anche i tedeschi Theresa Loeffler/Christopher Hoerr, al momento con 22 punti. Ventitreesimi inoltre Lisa Lucetti-Vittorio Bonifacio con 66.