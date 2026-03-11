Vela, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il CIO ha pubblicato i criteri di qualificazione della vela per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, in attesa della decisione definitiva che dovrà prendere World Sailing nei prossimi mesi sui format di gara che vedremo nella prossima rassegna a cinque cerchi. Dopo le varie novità introdotte a Parigi 2024 (su tutte il Formula Kite e l’iQFoil come nuova classe olimpica del windsurf), sono stati confermati i dieci eventi con in palio le medaglie.

A Long Beach si disputeranno le regate di Kite e iQFoil, mentre a Los Angeles andranno in scena i singoli ILCA, i doppi 49er, il 470 misto ed il Nacra 17 misto. Invariato anche il numero di atleti che prenderanno parte alle competizioni di vela alle Olimpiadi 2028, con 165 donne e 165 uomini per un totale di 330 velisti, sempre con il limite massimo per ogni Paese di una sola imbarcazione per classe.

Gli equipaggi verranno ripartiti tra le varie classi come segue: 50 per il windsurf (25 donne e 25 uomini), 42 per il Formula Kite (21 per genere), 86 per l’ILCA (43 distribuiti equamente tra flotta maschile e femminile), 40 per i 49er (20 femminili e 20 maschili), 19 per il 470 misto ed infine 18 per il catamarano foiling Nacra 17 misto. Gli Stati Uniti d’America, in qualità di Paese ospitante, ha la garanzia di poter schierare una barca in ogni evento per un totale di 14 atleti impegnati, mentre quattro posti (due nel singolo maschile ILCA 7 e altrettanti nel singolo femminile ILCA 6) verranno assegnati tramite wild card alle nazioni più piccole sfruttando gli Universality Places.

Tutte le altre carte olimpiche verranno messe in palio invece nei vari eventi di qualificazione diretta che si terranno nel prossimo biennio. Gli appuntamenti di riferimento in ordine gerarchico (e non necessariamente cronologico) sono i Campionati Mondiali 2027, gli eventi di qualificazione su scala continentale del 2027 ed infine la Last Chance Regatta prevista nel 2028. In base ai risultati di quest’ultima regata verranno conferiti ulteriori quattro pass destinati a Paesi (non qualificati tramite la fase di selezione standard) che fanno parte del World Sailing Emerging Nations Programme.

Di seguito la tabella riassuntiva delle quote assegnate classe per classe nei vari eventi qualificanti verso Los Angeles 2028.