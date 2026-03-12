Vela, Ferrari/Dubbini tornano in testa e provano la fuga agli Europei 470! Berta/Calabrò a ridosso del podio

Va in archivio con un bilancio molto positivo in chiave azzurra la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi di Vilamoura. Quando mancano al massimo due regate al termine della Final Series, che stabilirà la griglia di partenza per i dieci equipaggi ammessi alla Medal Series (con un format rinnovato), l’Italia può contare infatti su due imbarcazioni nelle prime quattro posizioni della classifica generale.

In un day-4 caratterizzato da un vento termico medio-leggero (10-14 nodi) più stabile rispetto ai giorni scorsi sulla costa dell’Algarve, Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini hanno riscattato il passaggio a vuoto di ieri (16° posto nella prima prova di Gold Fleet, adesso scartato) balzando dal quarto al primo posto assoluto con 9 punti netti grazie ad un ottimo score odierno di 1-2-2.

Dopo aver chiuso davanti a tutti la fase di qualificazione, Ferrari/Dubbini si riportano dunque in vetta alla graduatoria overall con un vantaggio di 8 punti sui britannici Martin Wrigley/Bettine Harris (2-3-8 oggi) e 13 sugli spagnoli Jordi Xammar Hernandez/Marta Cardona Alcantara (8-13-5). Quarta piazza provvisoria per l’altra coppia italiana composta da Elena Berta e Giulio Calabrò, che ha mantenuto una buona costanza di rendimento (5-4-9) restando a sole due lunghezze dalla virtuale medaglia di bronzo.

In scia alla zona podio anche gli spagnoli Silvia Mas Depares/Alejandro De Maqua Xalabarder ed i portoghesi Beatriz Gago/Rodolfo Pires, rispettivamente a -4 e -5 dalla top3, mentre i distacchi diventano più consistenti a partire dal settimo posto in poi. Lontani dalle posizioni di vertice i giovani azzurri Lisa Vucetti/Vittorio Bonifacio (23mi), unico equipaggio Under 21 capace di accedere alla flotta Gold.