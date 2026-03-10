Vela
Vela: Ferrari-Dubbini restano al vertice dopo la seconda giornata agli Europei, bene gli altri azzurri
Va in archivio una seconda giornata di competizioni molto positiva per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, binomio attualmente impegnato sulle acque lusitane di Algarve per i Campionati Europei 2026 di vela, classe 470 misto.
Gli azzurri, ieri artefici di un bel 2-1-3, si sono attestati al primo posto nella quarta regata, scartando poi il peggior risultato della prima fase, ovvero un decimo piazzamento trovato nel quinto segmento ottenendo complessivamente 7 punti netti, due in meno dei britannici Martin Wrigley-Bettine Harris, secondi con 9 davanti agli iberici Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcàntara, terzi a quota 11.
Hanno terminato quarto posto invece i Giappone Tetsuya Isozaki-Yurie Seki con 15 precedendo i padroni di casa Diogo Costa-Carolina Joao, quinti con 15. Bene poi gli altri azzurri Elena Berta-Giulia Calabrò, noni con 20 dopo aver centrato oggi il secondo ed il sedicesimo piazzamento (scartato) arrivando a 20 punti netti.
Da menzionare Lisa Vucetti-Vittorio Bonifacio, ventitreesimi e quindi anche loro promossi in Gold Fleet che, come da programma, partirà domani, mercoledì 11 marzo.