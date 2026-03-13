Vela, Ferrari/Dubbini e Berta/Calabrò approdano alla Medal Series degli Europei 470 con ambizioni di medaglia

L’Italia continua a sognare in grande anche al termine della quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi di Vilamoura. Quest’oggi si sono disputate le ultime due prove di Gold Fleet sulla costa dell’Algarve, con un vento abbastanza stabile che si aggirava sugli 11 nodi.

I migliori dieci equipaggi della classifica generale al termine della Final Series si sono qualificati per la nuova Medal Series, che proporrà di fatto due regate a punteggio singolo invece che una prova a punteggio doppio (la Medal Race tradizionale). Da regolamento è previsto un “aggiustamento” dei punteggi per mantenere la competizione accesa e consentire a tutti i protagonisti della Medal Series di sognare almeno aritmeticamente una medaglia, ma in questo caso i primi sei della graduatoria non sono stati coinvolti nella procedura visto il grande equilibrio.

Doppia vittoria parziale nelle due regate odierne di Gold Fleet e sorpasso in vetta al Campionato per i britannici Martin Wrigley/Bettine Harris, che si presentano alla giornata decisiva per l’assegnazione del titolo continentale con un margine di soli 4 punti sull’equipaggio azzurro composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini (6-8 lo score di oggi).

Terza piazza provvisoria a -13 dalla vetta per gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez/Marta Cardona Alcantara (7-3), che precedono di una sola lunghezza l’altra coppia italiana formata da Elena Berta e Giulio Calabrò (3-6 nelle regate odierne). Ancora realisticamente in lizza per il podio anche i portoghesi Beatriz Gago/Rodolfo Pires e gli iberici Silvia Mas Depares/Alejandro De Maqua Xalabarder, distanti rispettivamente 4 e 7 punti dal bronzo virtuale.