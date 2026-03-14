Vela: Ferrari/Dubbini argento agli Europei 470 misto! Bene Berta/Calabrò

Arriva il primo podio per la vela italiana nella stagione 2026. Giacomo Ferrari ed Alessandra Dubbini hanno infatti conquistato la medaglia d’argento in occasione degli Europei dedicati alla classe 470 misto appena andati in archivio sulle acque lusitane di Vilamoura. Buona prestazione quella degli azzurri, i quali hanno ceduto il passo solo ai britannici Martin Wrigley-Bettine Harris, oggi impeccabili.

Nello specifico il rodatissimo equipaggio italiano nelle due regate di medal series, svoltesi con il nuovo format di gara, ha raccolto un quarto ed un ottavo posto, arrivando così a 35 punti netti. Con un buon margine si sono invece impossessati dell’oro i due velisti d’oltremanica citati in apertura, bravissimi a incidere nel momento decisivo, ovvero il primo segmento (concluso davanti a tutti), per poi gestire la situazione ottenendo la quarta piazza nella seconda uscita. In virtù di quanto fatto, i neo Campioni d’Europa si sono spinti fino a quota 24, staccando nettamente la concorrenza.

Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcàntara che, con un 2-2, hanno guadagnato complessivamente 36 punti tenendo a debita distanza i padroni di casa Beatriz Gaga-Rodolfo Pires, quarti con 44, oltre che gli altri spagnoli Silva Mas Deprares-Alejando De Maqua Xalabarder, quinti con 45.

Da menzionare poi la sesta piazza finale di Elena Berta-Giulio Calabrò, noni nella prima regata e settimi in quella successiva per un totale di 49 punti. Ricordiamo infine che Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio hanno terminato l’Europeo appena fuori dalla top 20, specificamente al ventunesimo posto, con 131 punti netti.