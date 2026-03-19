United Rugby Championship: tornano in campo Benetton e Zebre

Archiviato il Sei Nazioni 2026, torna protagonista lo United Rugby Championship con la tredicesima giornata, snodo cruciale della stagione regolare. Nel weekend riflettori puntati anche sulle due franchigie italiane, Zebre Parma e Benetton Treviso, entrambe chiamate a sfide delicate contro avversarie gallesi in un momento chiave della corsa ai rispettivi obiettivi.

Le Zebre Parma apriranno il turno venerdì sera sul campo degli Scarlets, in un confronto diretto tra le ultime della classifica. Gli emiliani occupano infatti l’ultimo posto con 12 punti, mentre i gallesi sono penultimi a quota 16: una sfida che vale molto più della semplice vittoria, perché rappresenta l’occasione per evitare il fondo della graduatoria e dare un segnale in questo finale di stagione.

Sabato pomeriggio, invece, sarà il momento della Benetton Treviso, che allo stadio Monigo ospiterà gli Ospreys. Un match dal peso specifico elevatissimo nella corsa playoff: i veneti sono tredicesimi con 23 punti, mentre gli ospiti occupano la decima posizione a quota 29, con l’ottavo posto – l’ultimo utile per accedere alla fase finale – distante appena una lunghezza, a 30 punti.

Per la squadra trevigiana sarà dunque una sfida da dentro o fuori, anche alla luce delle assenze pesanti: Simone Ferrari, out fino al termine della stagione, e Mirco Spagnolo, fermo per un lungo infortunio. Due defezioni che complicano il percorso della Benetton, chiamata comunque a una prova di carattere per restare agganciata al treno playoff e tenere vivo il sogno di una qualificazione che resta ancora alla portata.