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Tra il mare e la storia, prende vita una delle gare più affascinanti del panorama running italiano.
Siamo a Porto Recanati, cuore pulsante della ULTRA del Conero 2026, dove la 10 chilometri apre ufficialmente una giornata carica di emozioni, spettacolo e passione.
Dalla partenza agli arrivi, passando per le interviste ai protagonisti e l’atmosfera unica creata da atleti, pubblico e organizzazione, vivremo insieme ogni momento di questa straordinaria esperienza sportiva.
Benvenuti nello Special Run2U… questa è la ULTRA del Conero.”
🏃♂️ ULTRA del Conero 2026 – Gara 10KM | Porto Recanati
La giornata di gara entra nel vivo con la spettacolare 10KM della ULTRA del Conero, uno degli eventi più suggestivi del running italiano, tra mare, storia e passione sportiva.
📍 Location unica: Porto Recanati, con la sua iconica Rocca e il passaggio delle Frecce Tricolori
🎥 Diretta e produzione a cura del team Run2U con streaming su OAsport
🎤 Interviste esclusive a protagonisti, organizzatori e istituzioni
👉 In questo video troverai:
Partenza ufficiale della 10KM
Immagini spettacolari del percorso
Arrivi uomini e donne
Premiazioni
Interviste agli atleti e protagonisti
Il racconto completo dell’evento
🏆 Top risultati 10KM
🥇 Nausica Barberini Magnani – 1ª donna (36:43)
🥈 Daniela Valgimigli – 2ª donna (39:01)
🎙️ Con la partecipazione di:
Andrea Michelini (Sindaco di Porto Recanati)
Francesco Quercetti (Assessore allo Sport)
Andrea Sanguinetti (coach e atleta)
Mauro Tomasi (HandBike)
Speaker d’eccezione e ospiti del mondo running
👏 Un grande grazie al Grottini Team per l’organizzazione impeccabile
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