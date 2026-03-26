Tra il mare e la storia, prende vita una delle gare più affascinanti del panorama running italiano.

Siamo a Porto Recanati, cuore pulsante della ULTRA del Conero 2026, dove la 10 chilometri apre ufficialmente una giornata carica di emozioni, spettacolo e passione.

Dalla partenza agli arrivi, passando per le interviste ai protagonisti e l’atmosfera unica creata da atleti, pubblico e organizzazione, vivremo insieme ogni momento di questa straordinaria esperienza sportiva.

Benvenuti nello Special Run2U… questa è la ULTRA del Conero.”

🏃‍♂️ ULTRA del Conero 2026 – Gara 10KM | Porto Recanati

La giornata di gara entra nel vivo con la spettacolare 10KM della ULTRA del Conero, uno degli eventi più suggestivi del running italiano, tra mare, storia e passione sportiva.

📍 Location unica: Porto Recanati, con la sua iconica Rocca e il passaggio delle Frecce Tricolori

🎥 Diretta e produzione a cura del team Run2U con streaming su OAsport

🎤 Interviste esclusive a protagonisti, organizzatori e istituzioni

👉 In questo video troverai:

Partenza ufficiale della 10KM

Immagini spettacolari del percorso

Arrivi uomini e donne

Premiazioni

Interviste agli atleti e protagonisti

Il racconto completo dell’evento

🏆 Top risultati 10KM

🥇 Nausica Barberini Magnani – 1ª donna (36:43)

🥈 Daniela Valgimigli – 2ª donna (39:01)

🎙️ Con la partecipazione di:

Andrea Michelini (Sindaco di Porto Recanati)

Francesco Quercetti (Assessore allo Sport)

Andrea Sanguinetti (coach e atleta)

Mauro Tomasi (HandBike)

Speaker d’eccezione e ospiti del mondo running

👏 Un grande grazie al Grottini Team per l’organizzazione impeccabile

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