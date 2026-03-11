Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Cortona-Magliano de’ Marsi: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà volata? Attesa per Milan

Appuntamento per i velocisti nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Sul traguardo di Magliano de’ Marsi dovrebbe esserci il primo sprint di questa edizione. C’è sicuramente tanta attesa per Jonathan Milan, che potrebbe andare a firmare la seconda vittoria italiana della corsa, dopo quella di Filippo Ganna nella cronometro d’esordio. Andiamo a vedere nel dettaglio la tappa odierna.

LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25

Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La terza tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 13 e poi da Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO TERZA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Con i suoi 221 km questa è la tappa più lunga della Tirreno. Non ci sono apparenti difficoltà e tutto sembra portare ad un comodo arrivo per i velocisti. Il GPM di Todi è piuttosto breve e molto lontano dal traguardo. I saliscendi del finale potrebbero invogliare qualche attacco, ma le squadre dei velocisti non dovrebbero avere il minimo problema, considerando anche gli ultimi 20 chilometri pianeggianti.

FAVORITI

Uno su tutti è atteso, Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek punta a conquistare la vittoria, ma non mancherà la concorrenza, visto che sono presenti alcuni dei migliori sprinter del mondo come Jasper Philipsen. Fari puntati anche sul francese Paul Magnier, ma saranno della partita anche Tobias Lund Andresen, Arnaud De Lie e ci proverà probabilmente anche Wout Van Aert.

PROGRAMMA TERZA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Mercoledì 11 Marzo – Cortona-Magliano de’ Marsi (221 km)

Orario di partenza: 10.40

Orario di arrivo: 15.45 circa

DOVE VEDERE LA TERZA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 13.05), Rai 2 (dalle 15:00)

Diretta streaming: RaiPlay Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport