Tiro con l’arco: Italia del compound che si fa notare nelle qualificazioni del Vegas Shoot

Lo spettacolo dell’ultima tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente aperto. Negli Stati Uniti è infatti in corso il The Vegas Shoot, annuale appuntamento che completa la stagione al coperto, nella “città del peccato e del gioco d’azzardo”. Ecco come sono andate le cose nel primo round di classificazione, con particolare focus sul compound, dove erano impegnati i rappresentanti azzurri presenti nel continente americano.

Arco compound maschile

Dopo 30 frecce, Marco Bruno è nel gruppo di testa a punteggio pieno: 300 punti su altrettanti a disposizione, in un maxi insieme di cui fa parte anche Lorenzo Gubbini. I due azzurri però non hanno totalizzato il massimo delle X (centro del centro), per il primo 28 per il secondo 26, trovandosi quindi fra la parte centrale e la parte bassa del plotone. A quota 299/300 invece vi sono Pietro Fabiani, Sergio Pagni e Jesse Sut, che domani dovranno cercare di recuperare.

Arco compound femminile

Qui sono “solo” 18 le arciere a punteggio pieno: 300/300, fra loro c’è Giulia Di Nardo, che però a un numero basso di X, totale 21. Nell’unità a 299/300 invece vi sono sia Francesca Aloisi che Elisa Roner, che pagano un punto pesante – al momento – di ritardo.

Domani si riparte con altre 30 frecce a disposizione per il secondo round di classificazione, tanto al maschile quanto al femminile (clicca qui per conoscere tutti i risultati del The Vegas Shoot).