Tiro con l’arco: al Vegas Shoot Marco Bruno continua il suo ottimo percorso, bene anche Francesca Aloisi

La seconda sessione di frecce al Vegas Shoot 2026, ultimo atto delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco, ha espresso i suoi verdetti. Italiani sulle linee per quanto riguarda il compound maschile e femminile, ecco come sono andate le cose.

Compound maschile

A guidare la classifica a punteggio pieno – 600/600 (60/60 X) – sono gli statunitensi Kyle Douglas e Bodie Turner. Molto bene, in ottica azzurra, Marco Bruno: anche lui è a quota 600, ma con meno centri assoluti (X), per lui al momento sono 56. Del gruppo degli inseguitori invece, fanno parte: Lorenzo Gubbini e Sergio Pagni e Pietro Fabiani, tutti e tre a quota 599, mentre Jesse Sut a 598 è oltre la 100esima posizione.

Compound femminile

L’arciera della Pennsylvania Olivia Dean e l’indiana Muskan Kirar si sistemano davanti a tutte: 600/600 e 51 X a testa, in una graduatoria che vede Francesca Aloisi in 21esima piazza a 598/600 (49 X), Giulia Di Nardo 25esima a 598/600 (43 X) e invece Elisa Roner in 35esima casella con 597 e 40 X.

Domani giornata conclusiva della rassegna con le ultime 30 frecce da scagliare, in tutte le gare, e l’assegnazione dei premi ai vari vincitori (clicca qui per consultare tutti i risultati delle gare del The Vegas Shoot 2026).