Tiro con l’arco: Francesca Aloisi e Marco Bruno a centro gruppo nel Vegas Shoot

Il Vegas Shoot, che ha salutato le Indoor World Series 2025-2026, si è ufficialmente concluso. Sulle linee di tiro del Nevada, ecco come sono andate le cose nella giornata finale per gli arcieri italiani, al femminile e al maschile, in particolare per quanto riguarda il compound.

Compound femminile

La fortissima britannica Ella Gibson si impone con l’en plein: 900/900 – dopo 90 frecce suddivise in tre giorni – e 78 X, in un podio completato dalla statunitense del Mississippi Julia “Morgan Rivers, seconda a 900/900 (75 X) e la danese Tanja Gellenthien, terza con 900/900 (72 X). In casa Italia c’è da rilevare il 15esimo posto di Francesca Aloisi (898/900 – 69 X) e il 23esimo e il 25esimo posto di Giulia Di Nardo (897 – 68 X) e Elisa Roner (897 – 61 X).

Compound maschile

L’americano del Montana Bodie Turner sciocca la concorrenza: 900/900 con 90 X, praticamente la perfezione per arrivare alla vittoria. Battuto il fuoriclasse olandese Mike Schloesser, secondo a 900/900 con 89 X, e lo statunitense dello Utah Kyle Douglas, terzo con 900 – 88 X. Da metà gruppo in giù gli azzurri: 36esimo Marco Bruno (899 – 83 X), 42esimo Sergio Pagni (899 – 80 X), 82esimo Pietro Fabiani (898 – 72 X), oltre la 100esima posizione Lorenzo Gubbini e Jesse Sut.

Con questo evento si è ufficialmente conclusa la stagione internazionale indoor del tiro con l’arco, che si sposterà dal mese di aprile sullo scenario outdoor: prima tappa in programma per la Coppa del Mondo, quella di Puebla (in Messico), dal 7 al 12 aprile.