Tiro a volo: Italia, nel mirino la prima tappa di Coppa del Mondo a Tangeri

Un maxi-raduno per iniziare al meglio la stagione 2026. Il comparto del trap della nazionale italiana di tiro a volo sta vivendo infatti al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (Perugia) un importante ritrovo, che si concluderà il prossimo 1° marzo.

Il direttore tecnico della specialità, Marco Conti, ha scelto di far partecipare in maniera unitaria sia i tiratori della sezione dei “Probabili Olimpici (noti come Italia Team)” sia gli atleti della “Nazionale Azzurri”, senza dimenticare gli Juniores.

Da Silvana Stanco a Daniele Resca passando per Alessia Iezzi, Sofia Littamè, Erica Sessa, Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi a cui aggiungere tutti gli altri tiratori: “Questo raduno – ha spiegato Conti al sito FITAV – rappresenta il primo passo ufficiale della nuova stagione. In questa occasione avrò modo di valutare lo stato di forma di ognuno dei convocati e traccerò le linee guida che dovranno seguire per tutto l’anno: il 2026 assegnerà le prime Carte Olimpiche per i Giochi di Los Angeles 2028 e tutti, partendo dal sottoscritto ed arrivando a tutti gli atleti, ci impegneremo al massimo per non mancare questo fondamentale appuntamento. Non sarà una impresa facile, visto l’alto livello dei nostri avversari, ma come e più di sempre noi faremo il nostro”.

Il primo evento da non mancare, in questi termini è quello con la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026, che si terrà a Tangeri – Marocco – dal 25 marzo al 3 aprile. Di seguito invece l’elenco completo dei convocati di ogni squadra.

Italia Team

Federica Caporuscio, Alessia Iezzi, Sofia Littamè, Erica Sessa, Silvana Maria Stanco, Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca, Giovanni Pellielo, Daniele Resca, Daniele Valeri

Nazionale Azzurri

Alessandra Della Valle, Giulia Grassia, Martina Grioni, Carolina Paganin, Marialucia Palmitessa, Valentina Panza, Gaia Ragazzini, Emanuele Buccolieri, Matteo Marongiu, Luca Miotto, Riccardo Mirabile, Simone Lorenzo Prosperi, Fabio Sollami

Junior

Valentina Archetti, Elisa Castellana, Martina Montani, Camilla Stella Piazza, Luca Chessa, Luca Gerri, Francesco Latella, Mirko Alfio Licciardello, Alessandro Materazzo, Francesco Tanfoglio