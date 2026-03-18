Darren Cahill: “Sinner-Alcaraz? Rivalità benefica, Jannik ha un obiettivo da raggiungere…”

I risultati sul campo e una rivalità che potrebbe durare per molto molto tempo. Il mondo del tennis si divide fra chi sostiene Jannik Sinner e chi invece sta dalla parte di Carlos Alcaraz. L’italiano o lo spagnolo? A fotografare la situazione in una chiacchierata con i media americani è stato uno degli allenatori di Sinner, Darren Cahill.

L’australiano ha affermato: “Penso che questa rivalità sia stata benefica per tutti, soprattutto considerando che con la generazione d’oro dei Big 4, Novak Djokovic che continua a compiere imprese, e Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray che si sono ritirati, il fatto che due giocatori abbiano preso il loro posto e stiano cercando di colmare il vuoto che hanno lasciato è stato fantastico per tutti.

Poi ha aggiunto: “L’interesse c’è, la rivalità è straordinaria. Il fatto che Carlos sia numero uno e Jannik numero due al momento dà a Jannik un obiettivo da raggiungere, e finora se la sta cavando molto bene“.

Infine Darrell Cahill ha chiuso dicendo: “Penso che la rivalità sia qualcosa di cui il tennis ha bisogno. Abbiamo bisogno di rivalità e, in effetti, abbiamo bisogno che altri due o tre giocatori emergano per formare un gruppo di quattro o cinque giocatori ai vertici della classifica, in modo che, settimana dopo settimana, possiamo assistere a un tennis incredibile”.