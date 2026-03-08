Sylla in solida doppia cifra, Orro risolutiva dalla panchina: la Sultanlar alle battute conclusive, testa ai playoff

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è ormai giunto alle battute conclusive della regular season: quando manca una sola giornata al termine della stagione regular, il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti si è già garantito il primo posto davanti al Fenerbahce Istanbul, mentre lo Zeren Spor Ankara ha messo una seria ipoteca sulla terza posizione, l’Eczacibasi Istanbul occupa la quarta piazza e il Galatasaray Istanbul concluderà al quinto posto.

Sono sostanzialmente queste le squadre che si contenderanno il titolo, per il tabellone dei playoff bisognerà però aspettare l’ultima giornata, in programma sabato 14 marzo. Il Galatasaray ha perso il big match contro l’Eczacibasi: Myriam Sylla si è distinta mettendo a segno 16 punti (3 muri), ma la prova della schiacciatrice (spalleggiata dai 20 punti di Alexia Carutasu e dai 14 di Wang Yuanyuan) non è bastata contro le Tigri di Ebrar Karakurt (26 punti) e Magdalena Stysiak (20).

Il Fenerbahce ha vinto al tie-break sul campo del poco quotato Goztepe, coach Marcello Abbondanza ha operato un turnover iniziale e soltanto nel quarto set ha deciso di schierare la palleggiatrice Alessia Orro (3 punti) e la bomber Melissa Vargas (8) per la rimonta propiziata dalle 34 marcature del martello Arina Fedorovtseva.