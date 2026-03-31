Italia spalle al muro nelle qualificazioni agli Europei U21. La Polonia vince ancora e consolida il primato

In attesa di scendere in campo alle ore 18.30 sul campo di Boras contro la Svezia nell’ottava e terzultima giornata del girone di qualificazione verso gli Europei di categoria, arriva una brutta notizia per la Nazionale italiana Under 21 di calcio. La Polonia ha infatti ottenuto nel pomeriggio un successo dall’enorme peso specifico in Montenegro, restando a punteggio pieno con 24 punti in otto gare e consolidando la sua leadership nella classifica del gruppo E.

Si complica dunque ulteriormente il difficile inseguimento degli Azzurrini al primo posto nel girone, che garantirebbe la qualificazione automatica alla fase finale dell’Europeo U21 in programma nell’estate del 2027 tra Albania e Serbia. L’Italia è ormai obbligata a fare percorso netto nelle prossime tre partite, battendo Svezia e Armenia (entrambe in trasferta) ma soprattutto la Polonia nello scontro diretto da giocare in casa il 5 ottobre.

Uno scenario che proietterebbe i ragazzi del CT Silvio Baldini nella peggiore delle ipotesi a pari punti con i polacchi (che ospiteranno gli svedesi nel penultimo turno), ed in quel caso sarebbe la differenza reti negli scontri diretti (all’andata Ndour e compagni avevano perso 2-1) o in seconda battuta la differenza reti generale (al momento +21 Polonia e +16 Italia) a decidere l’esito del gruppo E.

C’è però anche una via alternativa per evitare lo scoglio degli spareggi (che assegneranno gli ultimi quattro pass), infatti la miglior seconda classificata dei nove gironi (prendendo in considerazione solo i risultati ottenuti contro prima, terza, quarta e quinta) verrà promossa all’Europeo U21 del 2027 insieme alle vincitrici dei raggruppamenti. La selezione giovanile tricolore è ben messa nella graduatoria virtuale delle seconde, ma dovrà raccogliere quantomeno 4 punti tra il match odierno in Svezia e la sfida casalinga con la Polonia per sperare eventualmente nel ripescaggio.