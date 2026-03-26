Silvio Baldini soddisfatto: “La squadra gira grazie ai ragazzi, sono più in ansia per l’Italia di Gattuso”

Missione compiuta per la Nazionale italiana U21 di Silvio Baldini, impegnata a Empoli nel settimo impegno delle qualificazione agli Europei 2027 di categoria in Serbia e in Albania. Gli azzurrini si sono imposti contro la Macedonia del Nord per 4-0, score che avrebbe potuto essere anche più importante se nella prima frazione di gioco la formazione tricolore avesse trovato maggior concretezza negli ultimi 20 metri.

Resta, comunque, l’ottima prestazione dei ragazzi di Baldini. Il CT, a questo proposito, ha mostrato soddisfazione ai microfoni della Rai: “Dall’1-0 in Macedonia, partita che disputammo anche in inferiorità numerica, questa squadra è molto cresciuta. Mi trovo a gestire ragazzi più maturi e hanno messo sul campo qualità e voglia. La squadra gira perché ho giocatori che esprimo calcio con divertimento. Non posso che fare loro i complimenti“.

Un gruppo con giocatori di livello e anche molto uniti: “Camarda, che non può giocare perché infortunato, ha voluto essere qui e io apprezzo molto questo spirito. Averlo abbracciato alla fine è stato un gesto spontaneo dettato dal modo in cui questi calciatori stanno interpretando il loro percorso“.

In conclusione, un’ammissione: “Sinceramente sono più in ansia per la partita della Nazionale di Rino Gattuso che per la partita che ho affrontato con la mia squadra. Sappiamo tutti quale sia la posta in palio e sono convinto che l’Italia potrà qualificarsi ai Mondiali“.