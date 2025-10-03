Vela, Riccardo Pianesi mette la freccia e si porta al comando dei Mondiali di kitesurf in Sardegna

Il sorpasso di Riccardo Pianosi. L’azzurro si è attestato al comando della classifica generale al termine del quarto giorno di competizioni in quel di Quartu Sant’Elena, località della Sardegna teatro questo weekend dei Campionati Mondiali 2025 di vela, specialità formula Kite. Ottima prestazione per il nostro portacolori che, in una giornata contrassegnata dall’inizio delle Final Series, ha tenuto botta nei quattro segmenti, approfittando di un vuoto di sceneggiatura del diretto avversario Maximilian Maeder, adesso costretto ad inseguire al ridosso della top 3.

Ma andiamo con ordine. Il velista italiano nello specifico ha iniziato la nuova fase con una dodicesima posizione, per poi centrare la prima nella seconda regata e l’ottava nella terza e nella quarta, arrivando così a 23 punti netti scavando un solco consistente sul primo inseguitore, divenuto lo svizzero Gian Stragiotti, secondo con 31.0 dopo una serie da 8-26-1-4. Con lo stesso contingente di punti c’è anche lo sloveno Toni Vodisek, terzo dopo aver segnato 1-4-4-21.

E Maeder? Giornata difficile per il rappresentante di Singapore, il quale ha centrato solo la decima piazza nel primo segmento per poi accontentarsi del terzo, dell’undicesimo e addirittura del ventiseiesimo posto, chiudendo così quarto a 33.00.

In campo femminile prende ancora il largo l’olandese Jessie Kampman, dopo quattordici regate sempre più leader con 19 tenendo a debita distanza Lauriane Nolot, seconda con 38. Ancora più distante la britannica Lily Young, virtualmente sul gradino più basso del podio con 55.0. In top 20 poi le azzurre Sofia Tomasoni, diciannovesima con 177.0 e Tiana Laporte, ventesima con 189.0.