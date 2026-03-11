Nuoto di fondo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

World Aquatics ha reso noti anche i criteri per ottenere la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 nel nuoto di fondo. Saranno previsti 44 posti complessivi per le gare in acque libere, 22 per genere, in linea con quanto avvenuto nell’ultima rassegna a Cinque Cerchi di Parigi. Le acque dell’Oceano Pacifico, a Belmont Shore (Long Beach), ospiteranno la 10 km olimpica in California.

Le prime qualificazioni per il fondo potranno essere conquistate nel corso dei Mondiali di Budapest 2027. Le carte olimpiche saranno assegnate ai primi tre classificati delle 10 km maschile e femminile, in programma nelle acque libere ungheresi. In caso di parità per il terzo posto, si qualificheranno entrambi gli atleti. Va ricordato che la rassegna iridata si terrà dal 26 giugno al 18 luglio 2027 e coinvolgerà tutte le discipline natatorie e acquatiche.

Un ulteriore atleta per genere — ovvero quello con il punteggio più alto nella classifica mondiale del nuoto in acque libere al 1° febbraio 2028 — otterrà il pass per Los Angeles. Se tale nuotatore fosse già qualificato grazie al risultato ottenuto nella competizione di Budapest, il posto verrà assegnato all’atleta successivo con il punteggio più alto nel ranking.

Tutti i posti rimanenti saranno assegnati durante l’evento di qualificazione olimpica in acque libere per i Giochi del 2028, che secondo World Aquatics dovrebbe svolgersi nella primavera dello stesso anno, anche se data e sede devono ancora essere confermate. Come già accaduto a Parigi, i nuotatori qualificati negli 800 e nei 1500 stile libero in piscina avranno la possibilità di partecipare anche alla gara in acque libere. Ciò significa che il numero totale di partecipanti potrà superare la quota di 22 per genere, poiché questi atleti rientreranno già nel contingente di 830 nuotatori previsto per le gare in piscina.

Riepilogando schematicamente:

Alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 il nuoto di fondo prevede solo la gara di 10 km, con:

1 gara maschile;

1 gara femminile

Numero di partecipanti:

22 uomini;

22 donne;

Totale: 44 atleti

Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) può schierare al massimo 2 atleti per gara (quindi massimo 4 in totale tra uomini e donne). La qualificazione avviene in tre fasi principali, assegnate in ordine cronologico.

1- Alla gara dei 10 km dei Mondiali di nuoto 2027 (a Budapest): i primi 3 classificati ottengono direttamente il pass olimpico. Se ci fosse un ex aequo tra i primi tre, tutti gli atleti coinvolti si qualificano. Numero massimo:

3 uomini

3 donne

2 – Viene poi considerato il ranking mondiale del nuoto di fondo aggiornato al 1° febbraio 2028. Il miglior atleta in classifica non ancora qualificato ottiene il posto olimpico. Se quell’atleta è già qualificato tramite i Mondiali, il posto passa al successivo nel ranking. Numero massimo:

1 uomo

1 donna

3 – Si disputa una gara di qualificazione olimpica nel 2028 (data da definire). Qui si assegnano i restanti posti seguendo tre criteri:

Rappresentanza continentale

Si qualificano:

il miglior atleta di ogni continente nella gara (se non già qualificato)

Continenti considerati:

Europa

Asia

Africa

America

Oceania

Quindi fino a 5 posti per sesso.

Posto per il Paese ospitante

Se gli Stati Uniti (Paese ospitante) non hanno ancora atleti qualificati, il miglior statunitense nella gara di qualificazione ottiene un posto. Se invece gli USA sono già qualificati, questo posto viene riassegnato.

Restanti posti per ordine di arrivo

Dopo aver assegnato i posti sopra:

Gli altri posti rimanenti vengono dati ai migliori classificati della gara di qualificazione, rispettando sempre il limite di 2 atleti per nazione;

In condizioni normali saranno circa 12 posti assegnati in questo modo.

Possibile qualificazione aggiuntiva (dal nuoto in piscina)

Un caso speciale: se un atleta è già qualificato alle Olimpiadi nel nuoto in piscina e ha ottenuto il tempo di qualificazione olimpico (A) negli 800 m o 1500 m stile libero, il suo paese può iscriverlo anche alla 10 km di fondo, purché non superi il limite di 2 atleti per nazione.

Calendario indicativo

Le tappe principali sono:

Giugno–Luglio 2027 → Mondiali di Budapest

1 febbraio 2028 → pubblicazione ranking mondiale

2028 (data da definire) → gara di qualificazione olimpica

26 giugno 2028 → termine iscrizioni

17–18 luglio 2028 → gare di nuoto di fondo alle Olimpiadi