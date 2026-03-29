Superbike, Nicolò Bulega detta legge nella Superpole Race di Portimao e allunga nel Mondiale!

Nicolò Bulega prosegue senza intoppi nella sua cavalcata trionfale e vince agevolmente anche la Superpole Race del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026. L’emiliano del team ufficiale Ducati conserva dunque l’imbattibilità stagionale (5 su 5) e si aggiudica il nono successo di fila, tenendo conto delle quattro affermazioni collezionate a fine 2025.

Il vice-campione iridato in carica, nuovo dominatore della categoria dopo il passaggio in MotoGP del turco Toprak Razgatlioglu, si porta così ad un passo dalla tripletta sul tracciato di Portimao in vista di gara-2, che potrebbe consentirgli di arrivare a quota 10 manche vinte consecutivamente. Bulega nel frattempo resta a punteggio pieno e vola via nella graduatoria del Mondiale, dopo aver dominato da un capo all’altro la Superpole Race odierna.

La gara breve andata in scena stamattina sul circuito dell’Algarve ha confermato i valori emersi ieri, infatti le prime cinque posizioni della Sprint sono identiche a quelle di gara-1 con la doppietta Ducati completata dallo spagnolo Iker Lecuona precedendo la BMW del padrone di casa portoghese Miguel Oliveira ed i fratelli britannici Alex e Sam Lowes, rispettivamente quarto con la Bimota e quinto con la Ducati indipendente del team Marc VDS.

Parziale riscatto all’indomani della caduta nella manche inaugurale per l’azzurro Yari Montella, 6° con la Ducati del team Barni davanti alla Yamaha dell’iberico Xavi Vierge e alla Bimota di Axel Bassani. Fuori dalla zona punti gli altri italiani con Lorenzo Baldassarri 10°, Andrea Locatelli 11°, Danilo Petrucci 12°, Alberto Surra 15°, Stefano Manzi 17° e Mattia Rato 20°.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2026

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’39.107 310,5 1’38.495 310,5

2 2 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1.882 1.882 1’39.308 312,3 1’38.637 315,9

3 4 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 2.401 0.519 1’39.361 310,5 1’39.068 321,5

4 7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 2.781 0.380 1’39.465 312,3 1’39.167 307,8

5 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 4.706 1.925 1’39.578 306,1 1’39.090 314,1

6 3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.596 0.890 1’39.890 313,2 1’38.933 308,7

7 6 97 X. VIERGE ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.457 0.861 1’39.922 307,0 1’39.139 312,3

8 10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 6.896 0.439 1’39.862 312,3 1’39.375 313,2

9 11 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.704 0.808 1’40.005 315,0 1’39.477 313,2

10 8 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 8.016 0.312 1’40.055 309,6 1’39.228 307,0

11 14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.451 2.435 1’40.581 310,5 1’39.725 311,4

12 9 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 10.523 0.072 1’40.403 312,3 1’39.254 311,4

13 15 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 10 10.801 0.278 1’40.371 310,5 1’39.751 308,7

14 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 11.427 0.626 1’40.565 309,6 1’39.593 315,0

15 16 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 13.280 1.853 1’40.456 307,8 1’39.948 305,2

16 12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 13.619 0.339 1’40.370 312,3 1’39.500 311,4

17 17 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 16.327 2.708 1’40.483 312,3 1’40.203 311,4

18 18 65 J. REA GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 16.553 0.226 1’40.663 309,6 1’40.298 310,5

19 20 46 T. BRIDEWELL GBR Superbike Advocates Ducati Panigale V4R IND 10 21.769 5.216 1’41.302 307,8 1’40.456 308,7

20 22 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 21.876 0.107 1’40.880 312,3 1’40.904 307,8

Non classificati

RET 19 35 S. CHANTRA THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 7 3 Laps 1’40.951 311,4 1’40.325 311,4

RET 21 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1’41.111 302,7 1’40.638 305,2