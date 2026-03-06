Wout Van Aert alla vigilia delle Strade Bianche: “Bello tornare a gareggiare in Italia, domani vedremo la mia preparazione”

Manca ormai sempre meno all’appuntamento con le Strade Bianche 2026. La corsa toscana, da anni considerata una delle prime grandi classiche della stagione, è in programma domani, sabato 7 marzo, con un percorso leggermente ridimensionato rispetto alle edizioni precedenti. Garantito come sempre lo spettacolo con gli affascinanti quattordici settori di “strade bianche” prima dell’arrivo in Piazza del Campo a Siena.

Occhi puntati su Tadej Pogacar, all’esordio stagionale. Il fuoriclasse sloveno, grande favorito anche quest’anno, è pronto a calare il poker dopo le vittorie nel 2022, 2024 e 2025. Difficile inquadrare chi potrebbe mettere in difficoltà il campione del mondo in una corsa che ha avuto un solo padrone nelle ultime edizioni. La ventesima Strade Bianche sancisce anche il ritorno di Wout Van Aert, uomo di riferimento per il Team Visma Lease a Bike.

Il belga, già vincitore a Siena nel 2020, ha iniziato il suo 2026 con la foratura nell’ultimo chilometro dell’Ename Samyn Classic e cercherà domani di ottenere un piazzamento di spessore per rilanciarsi. Queste le parole di Van Aert alla vigilia della corsa: “Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo in Italia. È un po’ che non mi presento alla partenza della Strade Bianche. Insieme alla squadra, abbiamo deciso di saltare questa corsa per qualche stagione, ma stavolta è di nuovo sul mio calendario dopo una mia precisa richiesta. La combinazione Strade Bianche-Tirreno Adriatico mi sembra sia un’ottima preparazione in vista degli obiettivi primaverili successivi”.

Sul reale obiettivo per la corsa italiana ha infine concluso: “Arrivo alla partenza di Siena con più interrogativi di quelli che sperassi. Avevo segnato la Strade Bianche come il primo grande obiettivo della stagione, ma ora devo vedere come starò sabato. In ogni caso, sono molto motivato. Siamo in gara con una squadra forte, Matteo (Jorgenson, ndr) ha dimostrato di essere in buona forma nelle gare che ha fatto in Francia. Possiamo sicuramente ambire a un grande risultato”.