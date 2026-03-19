Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Venerdì 20 marzo (ore 12.00) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un ultimo test per trovare il miglior feeling possibile con la neve norvegese e individuare le linee ideali in vista dell’attesissima gara di sabato, l’ultima della stagione in questa specialità.

Laura Pirovano si è presentata in terra scandinava per conquistare la Sfera di Cristallo di specialità e la cronometrata servirà per scaldare ulteriormente il motore in vista del rovente duello con la tedesca Emma Aicher, la quale è in lizza anche per il trofeo generale insieme alla statunitense Mikaela Shiffrin. Sofia Goggia dovrà ritrovare un po’ di certezza dopo una prima prova misurata.

Tra le grandi pretendenti per il risultato di spessore figurano anche la statunitense Breezy Johnson, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, le austriache Nina Ortlieb e Cornelia Huetter, le svizzera Corinne Suter e Malorie Blanc, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Al via anche Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE LILLEHAMMER

Venerdì 20 marzo

Ore 12.00 Seconda prova cronometrata discesa libera femminile a Lillehammer (Norvegia)

PROGRAMMA PROVA DISCESA LILLEHAMMER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA LILLEHAMMER

1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

3 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

4 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

5 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

6 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

7 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

8 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

14 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

15 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

16 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

18 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

19 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

20 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

21 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

24 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon