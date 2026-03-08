CiclismoSport in tvStrada
Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: programma Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, orari di partenza, tv
La Tirreno-Adriatico 2026 inizierà lunedì 9 marzo con una cronometro individuale a Lido di Camaiore: sarà una sfida contro il tempo lungo gli 11,5 km pianeggianti in terra toscana ad aprire la Corsa dei Due Mari, che ci terrà compagnia per tutta la settimana con sette tappe assolutamente da non perdere. Chi indosserà la maglia azzurra di leader al termine della prova contro le lancette? Quale sarà il big ad avvantaggiarsi rispetto agli altri pretendenti alla conquista del Tridente?
Filippo Ganna partirà con i favori del pronostico per questa frazione, ma ci sarà grande attesa per vedere all’opera gli uomini di classifica come il messicano Isaac Del Toro, lo sloveno Primoz Roglic, i nostri Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari, l’australiano Jai Hindley, mentre saranno chiamati a difendersi l’ecuadoriano Richard Carapaz e l’irlandese Ben Healy.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startist e gli orari di partenza di tutti gli atleti, il palinsesto tv e streaming della cronometro individuale della Tirreno-Adriatico 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.00; in diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.05; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO 2026
Lunedì 9 marzo
Ore 12.40 Partenza primo corridore
Ore 15.40 (circa) Arrivo ultimo corridore
PROGRAMMA CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 15.00, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play Sport 1 dalle ore 13.05, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.05, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
STARTLIST E ORARI PARTENZA CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO 2026
1 VERSTRYNGE Emiel 12:40:00
2 LONARDI Giovanni 12:41:00
3 JOHANNESSEN Tobias Halland 12:42:00
4 BOU COMPANY Joan 12:43:00
5 STRONG Corbin John 12:44:00
6 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 12:45:00
7 VAN AERT Wout 12:46:00
8 CALZONI Walter 12:47:00
9 ARCAS Jorge 12:48:00
10 TONEATTI Davide 12:49:00
11 WILKSCH Hannes 12:50:00
12 TRATNIK Jan 12:51:00
13 VAN EETVELT Lennert 12:52:00
14 HATHERLY Alan 12:53:00
15 SWIFT Connor 12:54:00
16 THEUNS Edward 12:55:00
17 LAPEIRA Paul 12:56:00
18 VALGREN Michael 12:57:00
19 IACCHI Alessandro 12:58:00
20 PEACE Oliver 12:59:00
21 ROCHAS Rémy 13:00:00
22 MAGNIER Paul 13:01:00
23 VERMAERKE Kevin 13:02:00
24 PLANCKAERT Edward 13:03:00
25 CRESCIOLI Ludovico 13:04:00
26 KRON Andreas 13:05:00
27 FERNANDEZ GARCIA Samuel 13:06:00
28 SMITH Dion 13:07:00
29 ZAMBANINI Edoardo 13:08:00
30 REX Tim 13:09:00
31 GONZALEZ LOPEZ David 13:10:00
32 TORRES BARCELO Albert 13:11:00
33 LIVYNS Arjen 13:12:00
34 KOLZE CHANGIZI Sebastian 13:13:00
35 MOSCON Gianni 13:14:00
36 DE LIE Arnaud 13:15:00
37 VENDRAME Andrea 13:16:00
38 HAIG Jack 13:17:00
39 CONSONNI Simone 13:18:00
40 STENICO Mattia 13:19:00
41 ANDRESEN Tobias Lund 13:20:00
42 MIHKELS Madis 13:21:00
43 BALMER Alexandre 13:22:00
44 FAURE PROST Alexy 13:23:00
45 GERMANI Lorenzo 13:24:00
46 REX Laurenz 13:25:00
47 CHRISTEN Jan 13:26:00
48 PHILIPSEN Jasper 13:27:00
49 SEVILLA LOPEZ Diego Pablo 13:28:00
50 HOLTER Ådne 13:29:00
51 BARCELO ARAGON Fernando 13:30:00
52 KOGUT Oded 13:31:00
53 MIHOLJEVIĆ Fran 13:32:00
54 FIORELLI Filippo 13:33:00
55 BAX Sjoerd 13:34:00
56 ADRIA OLIVERAS Roger 13:35:00
57 SCHRETTL Marco 13:36:00
58 FROIDEVAUX Robin 13:37:00
59 ALEOTTI Giovanni 13:38:00
60 BEULLENS Cedric 13:39:00
61 JENSEN Juul Christopher 13:40:00
62 WELSFORD Samuel 13:41:00
63 GHEBREIGZABHIER Amanuel 13:42:00
64 TAROZZI Manuele 13:43:00
65 GUDMESTAD Tord 13:44:00
66 SHAW James 13:45:00
67 GONZÁLEZ Roberto 13:46:00
68 VAN DEN BERG Julius 13:47:00
69 ROLLAND Brieuc 13:48:00
70 VAN GESTEL Dries 13:49:00
71 DEL TORO ROMERO Isaac 13:50:00
72 GOGL Michael 13:51:00
73 TONELLI Alessandro 13:52:00
74 ABRAHAMSEN Jonas 13:53:00
75 MOLENAAR Alex 13:54:00
76 NEILANDS Krists 13:55:00
77 BUITRAGO SANCHEZ Santiago 13:56:00
78 KRUIJSWIJK Steven 13:57:00
79 PARISINI Nicolò 13:58:00
80 GARCIA CORTINA Ivan 13:59:00
81 KUZMIN Anton 14:00:00
82 MOZZATO Luca 14:01:00
83 VAN POPPEL Danny 14:02:00
84 SLOCK Liam 14:03:00
85 DE BONDT Dries 14:04:00
86 RIVERA VARGAS Brandon Smith 14:05:00
87 BAGIOLI Andrea 14:06:00
88 TOLIO Alex 14:07:00
89 PEDERSEN Søjberg Rasmus 14:08:00
90 ALBANESE Vincenzo 14:09:00
91 MEO Felix James 14:10:00
92 FLYNN Sean 14:11:00
93 GENIETS Kévin 14:12:00
94 BASTIAENS Ayco 14:13:00
95 GROSSSCHARTNER Felix 14:14:00
96 DILLIER Silvan 14:15:00
97 BAIS Mattia 14:16:00
98 JOHANNESSEN Anders Halland 14:17:00
99 GAVIRIA RENDON Fernando 14:18:00
100 SCHULTZ Nicholas 14:19:00
101 VALTER Attila 14:20:00
102 DOULL Owain 14:21:00
103 MEURISSE Xandro 14:22:00
104 QUINTANA ROJAS Nairo 14:23:00
105 SILVA COUSSAN Guillermo Thomas 14:24:00
106 WARBASSE Lawrence 14:25:00
107 PELLIZZARI Giulio 14:26:00
108 ZIMMERMANN Georg 14:27:00
109 DE PRETTO Davide 14:28:00
110 SHEFFIELD Magnus 14:29:00
111 WALSCHEID Maximilian Richard 14:30:00
112 MARCELLUSI Martin 14:31:00
113 NAESEN Oliver 14:32:00
114 NERURKAR Lukas 14:33:00
115 SAMUDIO CARRERA Ariel Carlos 14:34:00
116 GAFFURI Mattia 14:35:00
117 MADOUAS Valentin 14:36:00
118 VERVAEKE Louis 14:37:00
119 GIAIMI Luca 14:38:00
120 DEL GROSSO Tibor 14:39:00
121 BAIS Davide 14:40:00
122 HOELGAARD Markus 14:41:00
123 OTRUBA Jakub 14:42:00
124 PINARELLO Alessandro 14:43:00
125 ERMAKOV Roman 14:44:00
126 KIELICH Timo 14:45:00
127 DONOVAN Mark Jamie 14:46:00
128 MORO Manlio 14:47:00
129 CHAMPOUSSIN Clément 14:48:00
130 ALAPHILIPPE Julian 14:49:00
131 HINDLEY Jai 14:50:00
132 BERCKMOES Jenno 14:51:00
133 FOLDAGER Anders 14:52:00
134 ARENSMAN Thymen 14:53:00
135 CICCONE Giulio 14:54:00
136 ZANONCELLO Enrico 14:55:00
137 GAUTHERAT Pierre 14:56:00
138 CARAPAZ Richard 14:57:00
139 VIVIANI Attilio 14:58:00
140 DEGENKOLB John 14:59:00
141 KENCH Joshua 15:00:00
142 VAN WILDER Ilan 15:01:00
143 NOVAK Domen 15:02:00
144 VAN DER POEL Mathieu 15:03:00
145 MAESTRI Mirco 15:04:00
146 SKAARSETH Anders 15:05:00
147 OLDANI Stefano 15:06:00
148 FRIGO Marco 15:07:00
149 TIBERI Antonio 15:08:00
150 JORGENSON Matteo 15:09:00
151 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel 15:10:00
152 ROMO OLIVER Javier 15:11:00
153 BETTIOL Alberto 15:12:00
154 STORER Michael 15:13:00
155 ROGLIČ Primož 15:14:00
156 ARTZ Huub 15:15:00
157 COVI Alessandro 15:16:00
158 GANNA Filippo 15:17:00
159 MILAN Jonathan 15:18:00
160 MAGLI Filippo 15:19:00
161 MÜHLBERGER Gregor 15:20:00
162 HEALY Ben 15:21:00
163 BONNEU Kamiel 15:22:00
164 BITTNER Pavel 15:23:00
165 BRAZ AFONSO Clément 15:24:00
166 HAYTER Ethan Edward 15:25:00
167 COSNEFROY Benoit 15:26:00