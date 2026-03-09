Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 9 marzo, comincia ufficialmente una nuova settimana di sport con tanti eventi in programma e molte discipline coinvolte. Riflettori puntati sul day-6 delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in cui gli atleti italiani proveranno a togliersi delle soddisfazioni importanti andando a caccia di una medaglia o comunque di un risultato di prestigio.
Filippo Ganna punta al successo nella cronometro individuale che apre la Tirreno-Adriatico, mentre va in scena anche la seconda tappa della Parigi-Nizza. Prosegue nel frattempo il prestigioso torneo combined di tennis a Indian Wells con i sedicesimi di finale dei tabelloni di singolare (in campo anche i doppi con Jannik Sinner in coppia con Reilly Opelka e le campionesse olimpiche Sara Errani/Jasmine Paolini che sperano di andare avanti).
Nel menù odierno troviamo inoltre Italia-Austria nelle Qualificazioni Mondiali di hockey su prato femminile, i Mondiali Junior di sci alpino ed i posticipi dei campionati nazionali di calcio (Lazio-Sassuolo) e basket (Milano-Cantù). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 9 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 9 marzo
1.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Houston Rockets – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
8.15 Hockey su prato femminile, Qualificazioni Mondiali: Italia-Austria – Diretta streaming su Watch.Hockey
9.00 Sport invernali, Paralimpiadi Milano Cortina 2026: sesta giornata – Diretta tv su Rai 2 dalle 9.00 alle 13.00 e su RaiSportHD dalle 13.00 alle 19.10; diretta streaming su Rai Play
10.30 Lotta, Europei Under 23: prima giornata – Diretta streaming su UWW+
11.00 Sci alpino, Mondiali Junior: seconda giornata (superG e team combined maschile) – Diretta streaming su FIS TV
12.40 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: prima tappa – Dalle 15.00 in diretta tv su Rai 2; dalle 13.05 in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN
12.50 Ciclismo, Parigi-Nizza: seconda tappa – Dalle 15.10 in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max, dalle 15.45 anche su Eurosport 2 e DAZN
19.00 Tennis, ATP Indian Wells: sedicesimi di finale (2° match sul Stadium 4 il doppio Sinner/Opelka vs Granollers/Zeballos) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
19.00 Tennis, WTA Indian Wells: sedicesimi di finale (4° match sul Stadium 5 Errani/Paolini vs Xu/Yang) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
20.00 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Cantù – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV
20.30 Calcio, FA Cup: West Ham-Brentford (ottavi di finale) – Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max e DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 Calcio, Liga: Espanyol-Oviedo – Diretta streaming su DAZN