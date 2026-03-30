Sport in tv oggi (lunedì 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 30 marzo, ci aspetta una giornata abbastanza soft dopo la scorpacciata di eventi dell’ultimo weekend anche se il menù odierno propone comunque alcune competizioni interessanti in chiave azzurra e non solo. In attesa dei match decisivi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, prosegue nel frattempo a Ogden (Utah) il torneo iridato maschile di curling.

Sul ghiaccio statunitense continua il round robin della manifestazione e l’Italia del team Spiller affronta un doppio impegno contro Svizzera e Scozia nel tentativo di restare in corsa per un posto ai playoff. Comincia a Palma di Maiorca la settimana di grande vela internazionale dedicata al Trofeo Princesa Sofia, mentre in Bulgaria sono previste le finali di specialità di una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica.

Terminato il Sunshine Double, il calendario tennistico si divide questa settimana tra Europa e resto del mondo per i primi tornei della stagione sulla terra battuta nei circuiti ATP e WTA. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 30 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 30 marzo

1.30 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-New York Knicks – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

3.00 Curling, Mondiale maschile: ottava sessione (Italia-Svizzera, Germania-Corea del Sud, Giappone-Cina, USA-Svezia) – Diretta streaming su The Curling Channel

4.00 Basket, NBA: Denver Nuggets-Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

11.00 Vela, Trofeo Princesa Sofia: prima giornata – Nessuna copertura in tv e streaming

11.30 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: finali di specialità a Sofia – Diretta streaming su SportFace TV

14.30 Tennis, ATP Marrakech: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.20), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

17.00 Curling, Mondiale maschile: nona sessione (Svezia-Corea del Sud, Norvegia-Germania, Polonia-Canada) – Diretta streaming su The Curling Channel

17.00 Tennis, WTA Charleston: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.20), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

19.00 Tennis, WTA Bogotà: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.20), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

21.00 Tennis, ATP Houston: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

22.00 Curling, Mondiale maschile: decima sessione (Italia-Scozia, Svizzera-Cina, Polonia-Cechia, Giappone-USA) – Diretta streaming su Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max, DAZN e The Curling Channel