LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: avversaria rinnovata per gli azzurri, non c’è Mouat

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Scozia. L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden Ice Sheet per affrontare la Scozia nella sesta partita del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile, un appuntamento che può già indirizzare il cammino degli azzurri verso la zona playoff. Dopo cinque sessioni, la classifica resta estremamente corta e il margine di errore si assottiglia: la Nazionale tricolore, al momento nel gruppo delle inseguitrici con una vittoria e due sconfitte, è chiamata a trovare continuità per restare agganciata alle prime sei posizioni.

Il percorso dell’Italia è stato fin qui altalenante ma in crescita. Il debutto contro il Canada si è rivelato complicato, con una sconfitta netta che ha evidenziato le difficoltà iniziali di un gruppo rinnovato. Più incoraggiante la prestazione contro la Svezia, nonostante il ko, mentre la vittoria contro la Cina per 7-4 ha mostrato il carattere e la qualità di un quartetto capace di reagire nei momenti decisivi. Prima della sfida con la Scozia, gli azzurri sono attesi anche dai confronti con Germania e Svizzera, due incroci che contribuiranno a definire ulteriormente una classifica ancora molto fluida alle spalle delle capoliste.

Il match contro la Scozia assume però un valore particolare anche per ragioni simboliche e tecniche. Per la prima volta dopo circa vent’anni, infatti, l’Italia si presenta a un grande evento senza il proprio storico skip Joel Retornaz, punto di riferimento della Nazionale nell’ultimo ciclo e protagonista delle principali imprese azzurre. Al suo posto, a guidare il quartetto, c’è il giovane Stefano Spiller, classe 2005, già capace di conquistare oro e argento ai Mondiali juniores e ora chiamato a confermarsi anche tra i grandi.

Accanto a lui, elementi di esperienza come Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini rappresentano la spina dorsale della squadra, garantendo equilibrio e solidità in una fase di transizione delicata. Proprio la gestione degli end e la precisione nei momenti chiave saranno determinanti contro un’avversaria di alto livello.

Anche la Scozia, però, si presenta con un’assenza pesante: manca infatti lo skip titolare Bruce Mouat, altro grande protagonista del curling internazionale recente. Una situazione che contribuisce a rendere la sfida ancora più incerta e aperta, con equilibri tecnici meno definiti rispetto al passato. Con un bilancio di due vittorie e due sconfitte, gli scozzesi occupano una posizione intermedia in classifica e rappresentano uno snodo diretto nella corsa ai playoff. Senza i rispettivi leader abituali, la partita potrebbe decidersi sui dettagli: gestione del martello, costruzione delle mani e capacità di limitare gli errori nei finali.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Scozia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.