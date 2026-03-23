Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 23 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 23 marzo, la nuova settimana si apre con una giornata non particolarmente intensa che prevede comunque alcuni eventi sportivi interessanti anche in ottica azzurra. Occhi puntati soprattutto sul torneo combined 1000 di tennis a Miami, con il programma odierno che propone gli ottavi di finale del singolare femminile e gli ultimi sedicesimi di finale del singolare maschile.
Torna in campo sul centrale di Miami Gardens il numero 2 al mondo Jannik Sinner, che spera di proseguire il suo tentativo di doppietta nel Sunshine Double affrontando il francese Corentin Moutet, mentre nel tabellone di doppio le campionesse olimpiche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini vanno a caccia del pass per i quarti sfidando la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls.
Spazio anche per il ciclismo con la tappa inaugurale del Giro di Catalogna, mentre in serata si svolgeranno le gare-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A di basket femminile Venezia-San Martino e Campobasso-Roseto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 23 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 23 marzo
00.10 Basket, NCAA March Madness: Florida-Iowa – Diretta streaming su DAZN
00.50 Basket, NCAA March Madness: Arizona-Utah State – Diretta streaming su DAZN
1.00 Basket, NBA: Boston Celtics-Minnesota Timberwolves – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
1.45 Basket, NCAA March Madness: UConn-UCLA – Diretta streaming su DAZN
2.45 Basket, NCAA March Madness: Alabama-Texas Tech – Diretta streaming su DAZN
13.00 Ciclismo, Giro di Catalogna: prima tappa – Dalle 15.20 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN
16.00 Tennis, ATP Miami: sedicesimi di finale (4° match dalle 17.00 sul centrale, non prima delle 0.00 di martedì 24 marzo, Jannik Sinner vs Corentin Moutet) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
16.00 Tennis, WTA Miami: ottavi di finale (2° match sul court 7 il doppio Errani/Paolini vs Mihalikova/Nicholls) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
19.30 Basket femminile, Serie A: Venezia-San Martino (gara-1 quarti di finale) – Diretta streaming su FLIMA
20.30 Basket femminile, Serie A: Campobasso-Roseto (gara-1 quarti di finale) – Diretta streaming su FLIMA
20.30 Calcio, Serie C: Catania-Casarano – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Calcio; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW
20.30 Calcio, Serie C: Monopoli-Benevento – Diretta tv su Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go e NOW
20.30 Calcio, Serie C: Salernitana-Altamura – Diretta tv su Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW
21.30 Pallanuoto femminile, Serie A: Genova-Trieste – Nessuna copertura in tv e streaming
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00