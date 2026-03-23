LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e Vingegaard

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. 172.7 km con partenza ed arrivo a Sant Feliu de Guixols per una prima frazione che si prospetta già interessante. Le principali asperità verranno affrontate nella prima metà di gara, con il finale che prevede alcuni saliscendi con pendenze non impegnative. Tappa che dovrebbe culminare con uno sprint adatto ai velocisti resistenti visto l’arrivo in leggera salita. Bisognerà dunque calcolare bene i tempi per lanciare al meglio la volata.

Si partirà da Sant Feliu de Guíxols con il primo GPM in programma già nei primi chilometri. L’Alt de Romanyà (4.4 km con pendenza media del 3.8%) con molta probabilità sarà la base per la formazione della fuga di giornata. Dallo scollinamento i corridori dovranno mettersi alle spalle circa 40 km tendenzialmente pianeggianti che porteranno al traguardo volante di Salt. Da quel momento la strada tornerà a salire fino all’imbocco dell’Alt de Sant Hilari (14.6 km al 3% di pendenza media). Dalla sommità mancheranno meno di 100 km all’arrivo, 30 dei quali in discesa. I segmenti impegnativi termineranno qui, con la corsa che ai -23 km entrerà nel tratto costiero costernato di brevi, poco pendenti ma tortuosi saliscendi. Come accaduto nelle scorse edizioni sarà difficile fare la differenza e la tappa dovrebbe risolversi allo sprint.

Principale favorito di giornata il francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers), brillantissimo nelle ultime settimane e già quarto lo scorso anno sul medesimo arrivo. Caricato dai piazzamenti colti in Belgio Matevz Govekar (Bahrain Victorious) cercherà di farsi trovare pronto. Stesso discorso per Ethan Vernon (NSN Cycling Team), in gran spolvero tra Tour Down Under ed UAE Tour. In caso di sprint a ranghi ridotti occhi puntati sull’esperto Magnus Cort (Uno-X-Mobility) e sull’italiano Alberto Dainese (Soudal Quick Step). Possibili outsiders infine Guillermo Silva (XDS Astana), Sam Bennet (Pinarello Q36.5 Cycling Team) e Matthew Fox (Lotto-Intermarchè). Bisognerà attendere per assistere alle prime schermaglie tra gli uomini di classifica con l’attesissima sfida tra Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) e Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).

La prima tappa del Giro di Catalogna inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento con aggiornamenti frequenti a partire dalle 14.00. Buon divertimento a tutti!