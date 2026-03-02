Sport in tv oggi (lunedì 2 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 2 marzo, si preannuncia una lunga ed intensa giornata di sport per aprire la nuova settimana. Il menù odierno prevede tanti eventi con protagoniste un discreto numero di discipline diverse, quando mancano ormai pochi giorni al via dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che prenderanno il via venerdì 6 marzo.

Riflettori puntati in chiave azzurra sull’Italbasket, impegnata a Livorno contro la Gran Bretagna in un match da vincere assolutamente per blindare l’accesso alla seconda fase delle qualificazioni europee per i Mondiali 2027. Spazio anche per le staffette miste dei Mondiali Giovanili di biathlon e per tre finali riservate alla carabina nell’ambito dei Campionati Europei di tiro a segno.

Si chiude inoltre il 27° turno della Serie A di calcio con i posticipi Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina, mentre va in scena sul ghiaccio di Copenaghen la semifinale del Mondiale juniores maschile di curling tra Italia e Scozia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 2 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 2 marzo

2.00 Basket, NBA: Boston Celtics-Philadelphia 76ers – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

11.00 Biathlon, Mondiali Giovanili: staffetta mista youth – Diretta streaming su Discovery Plus

11.30 Tiro a segno, Europei: finale femminile carabina 10 metri – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

13.45 Tiro a segno, Europei: finale maschile carabina 10 metri – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

14.05 Ciclismo femminile: Samyn Ladies – Dalle 16.00 in diretta streaming su Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN

14.45 Biathlon, Mondiali Giovanili: staffetta mista junior – Diretta streaming su Discovery Plus

16.30 Tiro a segno, Europei: finale Mixed Team carabina 10 metri – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

17.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Islanda – Diretta streaming su DAZN

18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Danimarca – Diretta streaming su DAZN

18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Romania-Portogallo – Diretta streaming su DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Pisa-Bologna – Diretta streaming su DAZN

19.00 Curling, Mondiali Junior: Italia-Scozia (semifinale maschile) – Diretta streaming su curlingchannel.tv

19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Turchia-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Montenegro-Grecia – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Svizzera-Bosnia – Diretta streaming su DAZN

19.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Italia-Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Spagna-Ucraina – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Real Madrid-Getafe – Diretta streaming su DAZN

22.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Argentina-Panama – Diretta streaming su DAZN

23.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Brasile-Colombia – Diretta streaming su DAZN