Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 2 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 2 marzo, si preannuncia una lunga ed intensa giornata di sport per aprire la nuova settimana. Il menù odierno prevede tanti eventi con protagoniste un discreto numero di discipline diverse, quando mancano ormai pochi giorni al via dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che prenderanno il via venerdì 6 marzo.
Riflettori puntati in chiave azzurra sull’Italbasket, impegnata a Livorno contro la Gran Bretagna in un match da vincere assolutamente per blindare l’accesso alla seconda fase delle qualificazioni europee per i Mondiali 2027. Spazio anche per le staffette miste dei Mondiali Giovanili di biathlon e per tre finali riservate alla carabina nell’ambito dei Campionati Europei di tiro a segno.
Si chiude inoltre il 27° turno della Serie A di calcio con i posticipi Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina, mentre va in scena sul ghiaccio di Copenaghen la semifinale del Mondiale juniores maschile di curling tra Italia e Scozia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 2 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 2 marzo
2.00 Basket, NBA: Boston Celtics-Philadelphia 76ers – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
11.00 Biathlon, Mondiali Giovanili: staffetta mista youth – Diretta streaming su Discovery Plus
11.30 Tiro a segno, Europei: finale femminile carabina 10 metri – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream
13.45 Tiro a segno, Europei: finale maschile carabina 10 metri – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream
14.05 Ciclismo femminile: Samyn Ladies – Dalle 16.00 in diretta streaming su Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN
14.45 Biathlon, Mondiali Giovanili: staffetta mista junior – Diretta streaming su Discovery Plus
16.30 Tiro a segno, Europei: finale Mixed Team carabina 10 metri – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream
17.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Islanda – Diretta streaming su DAZN
18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Danimarca – Diretta streaming su DAZN
18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Romania-Portogallo – Diretta streaming su DAZN
18.30 Calcio, Serie A: Pisa-Bologna – Diretta streaming su DAZN
19.00 Curling, Mondiali Junior: Italia-Scozia (semifinale maschile) – Diretta streaming su curlingchannel.tv
19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Turchia-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Montenegro-Grecia – Diretta streaming su DAZN
19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Svizzera-Bosnia – Diretta streaming su DAZN
19.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Italia-Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
20.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Spagna-Ucraina – Diretta streaming su DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 Calcio, Liga: Real Madrid-Getafe – Diretta streaming su DAZN
22.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Argentina-Panama – Diretta streaming su DAZN
23.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Brasile-Colombia – Diretta streaming su DAZN