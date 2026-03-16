Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 16 marzo, ci aspetta una lunga giornata di sport da seguire fino a notte fonda nonostante la presenza di non troppi eventi. Proseguono i tornei di qualificazione per i Mondiali di basket femminile, dopo che le azzurre hanno già ottenuto il pass per la fase finale della rassegna iridata, mentre a Miami è arrivato il momento delle semifinali del World Baseball Classic.

Prima sarà il turno del big match Stati Uniti-Portorico, mentre nella nottata tra lunedì e martedì scenderà in campo l’Italia contro il Venezuela per inseguire un clamoroso posto in finale. Va avanti nel frattempo anche il round robin dei Mondiali femminili di curling, con il team Constantini che affronterà il terzo ed il quarto impegno del torneo sul ghiaccio di Calgary. contro Australia e Cina.

Spazio anche per i posticipi dei campionati nazionali di calcio, con Sassuolo-Inter per la Serie A femminile e lo scontro diretto salvezza Cremonese-Fiorentina per la Serie A maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 16 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 16 marzo

1.00 Basket femminile, Qualificazioni Mondiali: Porto Rico-Senegal – Diretta streaming su DAZN

1.00 Basket, NBA: New York Knicks-Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

1.00 Baseball, World Baseball Classic: Repubblica Dominicana-Stati Uniti (semifinale) – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

1.30 Curling, Mondiale femminile: quinta sessione (Italia-Australia, USA-Turchia, Svizzera-Corea del Sud, Danimarca-Cina) – Diretta streaming su The Curling Channel

12.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Inter – Diretta streaming su DAZN

16.00 Curling, Mondiale femminile: sesta sessione (Scozia-Svizzera, Norvegia-Svezia, USA-Australia) – Diretta streaming su The Curling Channel

20.45 Calcio, Serie A: Cremonese-Fiorentina – Diretta streaming su DAZN

21.00 Curling, Mondiale femminile: settima sessione (Italia-Cina, Norvegia-Corea del Sud, Canada-Danimarca, Turchia-Giappone) – Diretta streaming su The Curling Channel

21.00 Calcio, Premier League: Brentford-Wolves – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Vallecano-Levante – Diretta streaming su DAZN

Martedì 17 marzo

1.00 Baseball, World Baseball Classic: Italia-Venezuela (semifinale) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW