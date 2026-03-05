Perché Serena Pergher ha dato forfait ai Mondiali sprint: rinuncia dell’ultimo minuto

Ai Mondiali sprint 2026 di speed skating, scattati questa sera sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, Serena Pergher risultava regolarmente inserita nella lista di partenza dei 500 metri femminili, ma non ha preso parte alla gara, che prevedeva nella serata odierna anche i 1000 metri.

L’azzurra è stata tolta dalla lista di partenza pochi minuti prima del via delle competizioni, facendo così scendere a 27 il numero delle qualificate partenti: l’azzurra è stata costretta al forfait a causa di un risentimento al flessore sinistro, avvertito in allenamento.

L’Italia resta così con un iscritto per ciascuna specialità: per il titolo sprint saranno in gara Maybritt Vigl tra le donne e Daniele Di Stefano tra gli uomini, mentre per il titolo allround prenderanno il via Francesca Lollobrigida al femminile e Riccardo Lorello al maschile.