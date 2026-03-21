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Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG se…I possibili incastri con Alice Robinson
Così come accaduto a Laura Pirovano quest’oggi in discesa, anche Sofia Goggia domani nel superG femminile delle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino potrà conquistare la classifica di specialità: a Kvitfjell (Norvegia) l’azzurra è in testa alla vigilia dell’ultima gara stagionale.
Domani Sofia Goggia dovrà guardarsi dalla neozelandese Alice Robinson, sulla quale partirà con 63 punti di vantaggio: l’azzurra infatti guida con 449 punti contro i 386 dell’oceanica. Goggia sarà padrona del proprio destino: nel caso in cui arrivi tra le prime 6 non dovrà curarsi del piazzamento della neozelandese.
Nel caso in cui Goggia, invece, giunga tra il 7° ed il 14° posto, allora l’azzurra dovrà sperare che Robinson non vinca, infine qualora l’azzurra arrivi 15ma o non faccia punti (alle Finali vanno a punti solo le prime 15), allora dovrà sperare che Robinson non arrivi tra le prime due.
SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DI SUPERG SE…
- Arriva tra le prime 6
- Arriva tra il 7° ed il 14° posto e Robinson non vince
- Arriva 15ma o non fa punti e Robinson non arriva tra le prime due