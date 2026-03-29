Snowboard, Tommy Rabanser protagonista assoluto dei Mondiali Junior! L’Italia sta trovando un nuovo campione

L’Italia ha recitato un ruolo da protagonista in occasione dei Campionati Mondiali Junior 2026 di snowboard alpino, che si sono disputati questo weekend sulle nevi di Folgaria. Tommy Rabanser era l’atleta più accreditato della delegazione azzurro ed i risultati lo hanno confermato, come dimostrano le due medaglie individuali conquistate sulla pista trentina.

Il diciottenne della Val Gardena, ormai una presenza fissa in Coppa del Mondo con all’attivo anche un ottavo posto come miglior risultato nel circuito maggiore, ha vissuto una rassegna iridata giovanile in progressione partendo con la quarta piazza di venerdì in coppia con Giorgia Carnevali nella prova a squadre e salendo successivamente sul podio sia in gigante che in slalom parallelo.

Rabanser, terzo classificato nel PGS a causa della sconfitta in semifinale con lo statunitense Walker Overstake dopo aver firmato il miglior tempo in qualificazione, ha alzato l’asticella quest’oggi nel PSL dominando sin dalle prove cronometrate del mattino e aggiudicandosi il primo titolo mondiale juniores della carriera (un anno fa vinse due argenti in Polonia).

Oltre al gardenese classe 2007, l’Italia ha archiviato anche qualche altro piazzamento di prestigio tra cui la quarta posizione in slalom e la settima in gigante di Anna Victoria Mammone per quanto riguarda il settore femminile, mentre in campo maschile Manuel Haller e Tobias Mutchlechner (classe 2010) hanno chiuso tra il quinto e l’ottavo posto in entrambe le specialità.