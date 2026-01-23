Snowboard, otto azzurri alle fasi finali del PGS di Simonhöhe

Ad una settimana dalla tappa bulgara di Bansko, i protagonisti della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 sono oggi nuovamente tornati in pista per affrontare il PGS di Simonhöhe. Si sono infatti da poco concluse le qualificazioni maschili e femminili, al termine delle quali si è delineata la composizione delle fasi finali, in programma dalle 13.00.

Tra gli uomini, il miglior tempo nelle due run è stato fatto segnare dal sud-coreano Sangho Lee (1’01″96). Alle sue spalle il tandem italiano con Aaron March, secondo (+0.03) e Roland Fischnaller, terzo (+0.04). Molto bene anche Maurizio Bormolini, che si qualifica con il quinto tempo (1’02″13). Accedono alla fase finale anche Tommy Rabanser, ottavo (+0.60) ed Edwin Coratti, nono (+0.65). Eliminati invece Gabriel Messner (20esimo, +1.04), Daniele Bagozza (22esimo, +1.07), Mirko Felicetti (24esimo, +1.28), Mike Santuari (trentesimo, +1.81) ed infine Marc Hofer (trentunesimo, +1.82).

In campo femminile, invece, la più veloce è stata la ceca Ester Ledecka che nelle due manche ha fatto segnare il crono di 1’04″96. Molto bene Lucia Dalmasso che si qualifica con il secondo tempo complessivo (1’05″23), a 27 centesimi dalla migliore prestazione. Obiettivo centrato anche per Jasmin Coratti ed Elisa Caffont, rispettivamente ottava (+1.20) e dodicesima (+2.09). Eliminate invece Sofia Valle, venticinquesima (+4.49) ed Elisa Fava, trentesima (+25.37).