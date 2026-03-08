Snowboard, fase finale cancellata nell’halfpipe a Sapporo: valgono i risultati delle qualificazioni

Chiusura di week end inattesa a Sapporo (Giappone), tappa di Coppa del Mondo di snowboard (specialità halfpipe). Le poco favorevoli condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori a prendere una decisione piuttosto drastica, ovvero la cancellazione delle fasi finali dell’appuntamento del massimo circuito internazionale in terra nipponica.

La giuria ha cercato con diversi rinvii di capire se ci fosse il margine per dare il via alla finale maschile e femminile, ma il responso è stato negativo. E quindi si è dovuto fare di necessita virtù e quindi considerare i risultati delle qualificazioni validi come riscontro assoluto di questo appuntamento.

Per questa ragione il campione olimpico di Milano Cortina, Yuto Totsuka si è imposto con 91.50 a precedere l’australiano Valentino Guseli (89.00) e il connazionale Ryusei Yamada (85.0). Altri due nipponici hanno completato la top-5, ovvero Ruka Hirano (78.00) e Shojiro Otsubo (74.75).

Una sorta di campionato giapponese è stato quello che si è verificato nelle qualificazioni femminili. Mitsuki Ono è stata la migliore in 87.00, a precedere un folto gruppo di connazionali guidato da Sena Tomita (78.50). Sul terzo gradino ha concluso Sara Shimizu in 78.00. Pertanto, visto quanto accaduto, rimane solo una tappa nell’halfpipe al termine della stagione, ovvero l’appuntamento di Silvaplana (Svizzera) dal 25 al 29 marzo.