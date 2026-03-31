Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la classifica dell’Italia. Azzurrini all’inseguimento della Polonia

Alla vigilia della terza giornata del girone di ritorno l’Italia si trova al secondo posto nella classifica del Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini sono a -3 dalla Polonia, prima, ma lottano anche per essere la miglior seconda di tutti i gironi, che accederà alla fase finale assieme a tutte le prime classificate.

I polacchi, infatti, sono primi a punteggio pieno dopo sette giornate, mentre gli azzurrini vantano ben otto punti di margine su Montenegro e Svezia, appaiate al terzo posto a quota 10. La Macedonia del Nord è quinta a quota 3, infine l’Armenia è ancora ferma al palo.

Oggi, martedì 31 marzo, alle ore 18.30 si giocherà Svezia-Italia, mentre Montenegro-Polonia si disputerà alle ore 14.00, infine Armenia-Macedonia del Nord andrà in scena alle ore 15.00. Gli azzurrini, dunque, vincendo blinderebbero aritmeticamente la seconda piazza in vista degli ultimi match di ottobre.

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Polonia 21 punti in 7 partite (differenza reti +20)

2. Italia 18 punti in 7 partite (differenza reti +16)

3. Montenegro 10 punti in 7 partite (differenza reti -2)

4. Svezia 10 punti in 7 partite (differenza reti -5)

5. Macedonia del Nord 3 punti in 7 partite (differenza reti -12)

6. Armenia 0 punti in 7 partite (differenza reti -17)