Sei Nazioni 2026: la Scozia batte la Francia e la aggancia in classifica!

Poteva essere il match che chiudeva il discorso Sei Nazioni 2026 e, invece, è stata la sfida che ha riaperto tutto, con tre squadre racchiuse in tre punti a 80 minuti dalla fine. Doccia scozzese per la Francia al Murrayfield, con la Scozia che domina quasi per tutto il match e, alla fine, porta a casa vittoria, bonus e balza al primo posto, affiancando proprio i Bleus, con anche l’Irlanda in piena corsa, a due punti di distanza.

Avvio equilibrato tra Scozia e Francia, con i padroni di casa più presenti nel possesso e molto efficaci nel gioco aereo. La pressione scozzese si concretizza al 5’, quando una lunga azione rompe la linea difensiva francese con Huw Jones che trova il varco centrale: l’ovale arriva poi a Finn Russell che, dopo aver rischiato di perderlo, riesce a liberare Darcy Graham per la meta del 7-0, trasformata dallo stesso Russell. La risposta dei Bleus arriva poco dopo con un lampo di Louis Bielle-Biarrey, autore di un calcetto a scavalcare che costringe la Scozia a rifugiarsi in touche nei propri 5 metri. I francesi crescono con il passare dei minuti e al 13’ trovano il primo squillo con Théo Attissogbe, bravo ad approfittare di un varco nella difesa scozzese per andare in meta. L’inerzia resta però alla Francia e al 18’ una palla rubata da Antoine Dupont nei 22 offensivi dà il via all’azione che porta ancora Bielle-Biarrey a tuffarsi in bandierina; Thomas Ramos trasforma e riporta il punteggio in perfetta parità sul 7-7.

La Francia torna avanti al 22’ con un’altra fiammata dei suoi trequarti: ancora Louis Bielle-Biarrey inventa con un calcio nello spazio e sulla palla arriva in corsa Théo Attissogbe, che raccoglie l’ovale e schiaccia in meta; Thomas Ramos trasforma per il 7-14. La risposta della Scozia nazionale di rugby non si fa attendere: al 27’ una splendida azione costruita da una maul mette in crisi la difesa dei Bleus e George Turner serve l’assist decisivo per Kyle Steyn, che va a schiacciare per il 12-14. I padroni di casa continuano a spingere e al 32’ completano la rimonta con la meta di Pierre Schoeman, bravo a raccogliere l’ovale nei pressi della linea e a depositarlo oltre la linea bianca; Finn Russell centra i pali per il 19-14. Nella stessa azione arriva anche il cartellino giallo per Matthieu Jalibert, lasciando la Francia nazionale di rugby in inferiorità numerica: la Scozia prova ad approfittarne nel finale di tempo per allungare ulteriormente, ma la difesa francese regge fino all’intervallo.

La ripresa si apre con una Scozia determinata ad allungare e al 44’ arriva subito la quarta meta: Ben White raccoglie l’ovale nei pressi del raggruppamento, trova il varco nella difesa e schiaccia, con Finn Russell preciso dalla piazzola per il 26-14. La partita cambia definitivamente volto al 51’, quando un errore di Antoine Dupont viene punito dall’intercetto di Kyle Steyn, che vola indisturbato fino alla linea di meta per il 33-14 dopo la trasformazione ancora di Russell. I padroni di casa continuano a dominare territorialmente e al 59’ trovano un’altra marcatura con Darcy Graham, bravo a infilarsi tra le maglie di una difesa francese fallosa e in difficoltà; Russell aggiunge altri due punti per il 40-14. Nell’azione arriva anche il cartellino giallo per Lenni Nouchi, lasciando la Francia in inferiorità numerica nel momento più complicato del match.

Nel finale la Scozia nazionale di rugby dilaga e al 63’ trova un’altra meta con Tom Jordan, che finalizza l’ennesima azione offensiva dei padroni di casa; Finn Russell trasforma per il 47-14. La Francia nazionale di rugby però reagisce e al 66’ accorcia con la meta di Antoine Dupont, trasformata da Thomas Ramos per il 47-21, iniziando una disperata rincorsa al punto di bonus offensivo. I Bleus spingono con continuità negli ultimi minuti e al 74’ lo stesso Ramos sfonda dopo una lunga serie di pick and go, firmando la meta che vale il 47-26 e il prezioso quarto sigillo offensivo, sufficiente per conquistare il bonus e agganciare proprio la Scozia in vetta alla classifica. Nel finale, però, un fallo francese offre ancora una chance dalla piazzola a Russell, che al 77’ centra i pali fissando il punteggio sul 50-26. Prima dello scadere, però, quinta meta della Francia con Oscar Jegou (con cartellino giallo a Josh Bayliss) e sesta meta con Ramos per il 50-40 finale.