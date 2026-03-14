Sei Nazioni 2026, la Francia batte l’Inghilterra a tempo scaduto e vince il torneo

Una partita ricchissima di emozioni decide il Sei Nazioni 2026 di rugby: allo Stade de France di Parigi – Saint-Denis i padroni di casa della Francia vincono un match tiratissimo contro l’Inghilterra, battuta, in 14 contro 15 nel finale, con un piazzato a tempo scaduto, con il punteggio di 48-46, portando a casa il torneo, che ormai sembrava aver preso la strada dell’Irlanda.

Nel primo tempo la Francia passa subito a condurre con la meta al 7′ di Bielle-Biarrey, trasformata da Ramos, ma l’Inghilterra risponde già al 10′ con la segnatura, non convertita, di Roebuck. I transalpini allungano al 13′ con la seconda marcatura personale di Bielle-Biarrey, ancora trasformata da Ramos, ma gli ospiti replicano al 19′ con la meta di Murley che vale il 14-10.

La Francia si porta a distanza di break al 23′ con il piazzato di Ramos, ma in meno di dieci minuti l’Inghilterra ribalta la contesa: le mete di Chessum al 26′ e di Coles al 34′, entrambe trasformate da Smith, il quale va a segno anche su punizione al 38′, portano lo score sul 17-27. A tempo scaduto, però, l’episodio che cambia il match: meta tecnica per la Francia e giallo a Genge, con il punteggio che diventa di 24-27 all’intervallo.

Nella ripresa la Francia ha 10′ di superiorità numerica e li sfrutta al meglio: al 42′ terza meta personale di Bielle-Biarrey, al 49′ marcatura di Attissogbe, Ramos converte in entrambi i casi e porta lo score sul 38-27. Chessum accorcia già al 51′ con la meta del 38-32, poi l’Inghilterra torna in vantaggio al 57′ con la segnatura di Smith, convertita dallo stesso giocatore per il 38-39.

La Francia si butta in attacco e torna a condurre grazie alla quarta meta personale, al 66′, di Bielle-Biarrey, con la conversione di Ramos che vale il 45-39, poi però Bamba riceve un cartellino giallo al 73′ e la Francia deve difendersi in 14 contro 15 fino a fine match. L’Inghilterra colpisce al 77′ con la meta di Freeman, e la conversione di Smith vale il sorpasso sul 45-46. La Francia ha pochissimo tempo per tornare in attacco, e lo deve fare in inferiorità numerica: l’indisciplina degli inglesi è punita a tempo scaduto, con Ramos che dalla piazzola centra i pali e consegna il successo alla Francia per 48-46 e, cosa ben più importante, la vittoria del Sei Nazioni.