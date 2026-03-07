Italia-Inghilterra oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, formazioni, streaming

Dopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, proseguirà oggi, sabato 7 marzo, alle ore 17.40, il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in casa contro l’Inghilterra, nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma.

In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che opera tre cambi rispetto alla formazione schierata a Lille contro la Francia: Lorenzo Pani torna ad estremo, con Ioane e Lynagh che saranno le ali, mentre tra i centri torna dall’inizio Brex, che farà coppia con Menoncello, infine i fratelli Garbisi saranno i mediani.

Per il match della quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Sabato 7 marzo

17.40 Italia-Inghilterra – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-INGHILTERRA

Italia: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 Alessandro Fusco, 22 Leonardo Marin, 23 Tommaso Allan.

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Tom Roebuck, 13 Tommy Freeman, 12 Seb Atkinson, 11 Cadan Murley, 10 Fin Smith, 9 Ben Spencer, 8 Ben Earl, 7 Tom Curry, 6 Guy Pepper, 5 Alex Coles, 4 Maro Itoje (C), 3 Joe Heyes, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. A disposizione: 16 Luke Cowan Dickie, 17 Bevan Rodd, 18 Trevor Davison, 19 Ollie Chessum, 20 Sam Underhill, 21 Henry Pollock, 22 Jack van Poortvliet, 23 Marcus Smith.