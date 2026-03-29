Sci freestyle, Atkin festeggia a Silvaplana e conquista la Coppa del Mondo di halfpipe. Sigillo di Harrold

A Silvaplana (Svizzera) è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che è stata grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La stagione internazionale degli sport della FIS si è così ufficialmente conclusa e se ne riparlerà a ottobre, quando incomincerà la nuova annata agonistica.

La gara maschile ha visto il trionfo del neozelandese Luke Harrold, che ha riscattato la delusione per la mancata qualificazione alla finale dei Giochi e si è imposto con il punteggio di 93.25 davanti all’estone Henry Sildaru (88.00) e al finlandese Jon Sallinen (85.25), giù dal podio i canadesi Brendan Mackay (83.00) e Andrew Longino (81.75). La Sfera di Cristallo è stata conquistata dal neozelandese Finley Melville Ives, che si consola dopo la bruttissima caduta in cui incappò durante la rassegna a cinque cerchi sulle nevi di Livigno.

La britannica Zoe Atkin ha dominato la gara femminile, trionfando con il perentorio punteggio di 86.75: la Campionessa del Mondo in carica e bronzo olimpico ha distanziato di ben sei punti la neozelandese Mischa Thomas (80.75), terzo gradino del podio per la russa Aleksandra Glazkova (80.00, in gara come atleta indipendente). Zoe Atkin ha alzato al cielo la seconda Sfera di Cristallo consecutiva, chiudendo una stagione impeccabile nel massimo circuito internazionale itinerante con due successi e due secondi posti.