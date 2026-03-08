Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Sci di fondo oggi in tv: orari 10 km tc Lahti 2026, programma, streaming
Secondo e ultimo giorno di gare a Lahti, dove va in onda ancora una giornata di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. In Finlandia si va con la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli: donne alle 10:30, uomini alle 12:15. Per quanto riguarda l’Italia, in programma quest’oggi c’è un nuovo vento.
Già, perché ora Federico Pellegrino da inseguitore del terzo posto si ritrova a essere inseguito con un unico punto di vantaggio nei confronti del norvegese Lars Heggen, che però a Lahti non c’è e questo può solo dare una mano a Chicco, il quale però deve guardarsi da Mattis Stenshagen. E anche Elia Barp ha legittime ambizioni di mantenimento della top ten. Tra le donne Jessie Diggins cerca di far rimanere a distanza di sicurezza Moa Ilar, anche se appare improbabile che la svedese possa recuperare 246 punti.
Le 10 km Coppa del Mondo di Lahti si terranno oggi alle 10:30 (donne) e 12:15 (uomini). Non ci sarà diretta tv; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN , Discovery+, HBO Max, RaiPlay Sport 1 (donne) e RaiPlay Sport 2 (uomini). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO 10 KM TC LAHTI 2026 OGGI
Domenica 8 marzo
Ore 10:30 10 km TC intervalli F
Ore 12:15 10 km TC intervalli M
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non attualmente prevista (RaiSport deve comunicare la programmazione)
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (10 km F), RaiPlay Sport 2 (10 km M), Eurosport 2 , Discovery+, HBO Max, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST 10 KM TC LAHTI
DONNE
1 KRAMER Kendall USA
2 PAGNIER Cloe FRA
3 KAASIKU Kaidy YC EST
4 MARCISZ Izabela YC POL
5 SVAHN Linn SWE
6 RYDZEK Coletta GER
7 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
8 PIERREL Julie FRA
9 BRENNAN Rosie USA
10 KAHARA Jasmin FIN
11 MANDELJC Anja SLO
12 EIDUKA Patricija LAT
13 GROETTING Karoline NOR
14 del RIO Gina U23 AND
15 GIMMLER Laura GER
16 WENG Tiril Udnes YC NOR
17 FAEHNDRICH Nadine SUI
18 SAUERBREY Katherine YC GER
19 KERN Julia USA
20 LUNDGREN Moa SWE
21 NISSINEN Vilma FIN
22 WEBER Anja SUI
23 PARMAKOSKI Krista FIN
24 RYYTTY Vilma FIN
25 GANZ Caterina ITA
26 JOENSUU Jasmi YC FIN
27 JANATOVA Katerina YC CZE
28 DRIVENES Julie Bjervig NOR
29 HENNIG DOTZLER Katharina YC GER
30 MATINTALO Johanna YC FIN
31 KOBIELUSZ Magdalena POL
32 WENG Heidi NOR
33 SAARI Amanda YC FIN
34 DAHLQVIST Maja SWE
35 KUKONLEHTO Fanny U23 FIN
36 ILAR Moa YC SWE
37 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
38 KAELIN Nadja SUI
39 TUUL Teesi EST
40 KARLSSON Frida SWE
41 LONKA Katariina FIN
42 DIGGINS Jessie USA
43 MONSORNO Nicole YC ITA
44 SUNDLING Jonna SWE
45 QUINTIN Lena FRA
46 FINK Pia GER
47 McCABE Novie USA
48 HOFFMANN Helen YC GER
49 DROLET Jasmine CAN
50 NEPRYAEVA Dariya AIN
51 NIEMELA Hilla YC FIN
52 STADLOBER Teresa AUT
53 GAGNON Liliane CAN
54 SANNESS Nora NOR
55 CASSOL Federica ITA
56 NISKANEN Kerttu FIN
57 GAL Melissa FRA
58 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
59 KAASIKU Keidy EST
60 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
61 ALBRECHT Emma USA
62 HAAPALEHTO Ella Noora U23 FIN
63 WEAVER Katherine CAN
64 JORTBERG Lauren USA
UOMINI
1 VUORINEN Lauri YC FIN
2 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
3 HOLLMANN Max CAN
4 FELLNER Adam CZE
5 FAEHNDRICH Cyril SUI
6 DROLET Remi CAN
7 STOELBEN Jan GER
8 WIGGER Nicola SUI
9 KALEV Christopher EST
10 McMULLEN Zanden USA
11 CLUGNET James GBR
12 HIMMA Martin EST
13 LEVEILLE Olivier CAN
14 HALFVARSSON Calle SWE
15 STEPHEN Thomas CAN
16 OGDEN Ben USA
17 AHONEN Ville FIN
18 KOIVISTO Petteri FIN
19 DAPRA’ Simone ITA
20 JOHANSSON Leo SWE
21 VUORELA Markus FIN
22 BOURDIN Remi YC FRA
23 EKBERG Johan SWE
24 ALEV Alvar Johannes EST
25 CHAPPAZ Jules FRA
26 SCHELY Theo FRA
27 LOVERA Victor FRA
28 BRUGGER Janosch GER
29 HYVARINEN Perttu FIN
30 CYR Antoine CAN
31 GISSELMAN Truls SWE
32 SANDVIK Edvard NOR
33 MOSER Benjamin YC AUT
34 CAROLLO Martino U23 ITA
35 KETTERSON Zak USA
36 NOVAK Michal CZE
37 BERGLUND Gustaf SWE
38 MOERK Martin Kirkeberg NOR
39 MOCH Friedrich GER
40 POROMAA William YC SWE
41 LICEF Miha SLO
42 GRAZ Davide ITA
43 OPHOFF Mike CZE
44 BARP Elia ITA
45 HAARALA Juuso YC FIN
46 PELLEGRINO Federico ITA
47 CRV Vili SLO
48 SCHUMACHER Gus YC USA
49 WONDERS Hunter USA
50 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
51 YOUNG Andrew GBR
52 LAPALUS Hugo FRA
53 GRIMMECKE Jannis GER
54 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
55 STAHLBERG Alexander FIN
56 NISKANEN Iivo YC FIN
57 LIEKARI Emil FIN
58 RUUSKANEN Arsi FIN
59 CULLET CALDERINI Victor FRA
60 VERMEULEN Mika AUT
61 SIMENC Miha YC SLO
62 NYENGET Martin Loewstroem NOR
63 SAVARY Antonin SUI
64 STENSHAGEN Mattis NOR
65 CORREIA Matteo FRA
66 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
67 WALTHER Jakob YC GER
68 REE Andreas Fjorden NOR
69 SCHOONMAKER Jc YC USA
70 MUSGRAVE Andrew GBR
71 DUFEK Tomas CZE
72 TARJANNE Leevi U23 FIN
73 VIGANTS Raimo YC LAT
74 ROOS Henri EST
75 FOETTINGER Michael AUT
76 RIEBLI Janik YC SUI
77 BENEDIKTSSON Dagur ISL
78 KEMPPI Topias U23 FIN
79 BRYJA Sebastian YC POL
80 ENGEL Erik AUT
81 GROND Valerio YC SUI
82 DAL FARRA Franco ARG
83 VIK Lars Young AUS
84 MOCELLINI Simone YC ITA
85 SAULITIS Niks LAT
86 KONYA Adam HUN
87 STAREGA Maciej POL
88 SKENDER Marko CRO