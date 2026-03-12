Sci di fondo, Johannes Hoesflot Klaebo passerà la notte in ospedale dopo la caduta di Drammen

Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo trascorrerà la notte in ospedale dopo la brutta caduta rimediata a Drammen, in Norvegia, in occasione della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, con il vincitore della generale e della classifica sprint caduto nel corso della gara odierna.

Nella prima semifinale della sprint in tecnica classica, infatti, lo statunitense Ben Ogden è caduto ed ha tirato giù, tra gli altri, proprio il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che ha sbattuto la nuca sulla pista ghiacciata, rimanendo in un primo momento a terra, per poi rialzarsi ed uscire dalla pista camminando.

Klaebo è stato subito trasportato in ospedale per effettuare tutti i controlli del caso, essendo visibilmente scosso ed anche un po’ intontito per la botta subita: in forte dubbio la sua presenza nella 50 km mass start tc di sabato 14 marzo ad Oslo Holmenkollen.

Rilasciata in serata una nota stampa da parte della Federazione norvegese: “Johannes Høsflot Klæbo resterà all’ospedale di Drammen stasera in osservazione dopo la caduta nella sprint di oggi. Torneremo con maggiori informazioni sulle sue condizioni venerdì“.