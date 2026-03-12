Sci di fondo: a Sundling il duello spaziale con Skistad nella sprint tc di Drammen. Iris de Martin Pinter nelle 10

La lotta per la Coppa del Mondo sprint, nello sci di fondo femminile, continua serratissima. E a segnare il passo, a Drammen, nella sprint a tecnica classica, è un duello straordinario che, sul lunghissimo rettilineo finale, coinvolge Jonna Sundling e Kristine Stavaas Skistad. Alla fine l’ultimo affondo è della svedese, che vince in 2’59″64 davanti alla norvegese che rimane distante 77 centesimi dopo aver, per un attimo, dato l’impressione anche di poter passare.

Non ha fatto i conti, però, con un’ulteriore e definitiva accelerazione da parte di Sundling, che va ad arpionare la quinta vittoria individuale della stagione 2025-2026, la quarta nelle sprint. E ora le distanze si fanno veramente minime nella graduatoria valida per la Sfera di Cristallo della specialità. Il terzo posto lo agguanta la svizzera Nadine Faehndrich a 1″59 dopo una bella gara con accelerazione nella zona del dosso pre-curva finale.

Finisce quarta la svedese Johanna Hagstroem a 3″05, poi la tedesca Laura Gimmler, che aveva tentato di anticipare tutte a metà gara dopo una vera e propria fase di surplace (stile ciclismo su pista), e che poi finisce a 4″01. Sesta la norge Ane Appelkvist Stenseth a 5″53.

In casa Italia ottava posizione assoluta per Iris de Martin Pinter, che ha due sfortune nella sua semifinale: una è quella di finire nella semifinale più lenta (di sette secondi), l’altra è quella di trovarsi chiusa da Sundling sul binario, non potendo dunque tentare l’opzione di un passaggio più esterno. Si fermano nei quarti sia Federica Cassol, classificata 17a, e Nicole Monsorno, peraltro squalificata per aver ostacolato la svedese Moa Ilar.