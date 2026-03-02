Coppa del Mondo sci di fondo Lahti 2026: programma, orari, tv, streaming

Terzultimo fine settimana per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Si va a Lahti prima di concludere il percorso sulle strade che portano a Drammen, Oslo Holmenkollen e, infine, Lake Placid. Si decidono molte cose della Coppa del Mondo: non tutte, va detto, e quel “non tutte” ha molto a che fare con le leadership ormai chiaramente sulla via di Klaebo e Diggins.

L’Italia ha parecchio interesse in termini di classifica generale, e non soltanto per la rincorsa di Federico Pellegrino al terzo posto, ma anche perché ci sono concrete chance che Elia Barp, dopo una stagione di assoluta costanza, può realmente aspirare a entrare nei primi dieci complessivi. Chiaramente molto passerà dalla sprint, almeno per Pellegrino, mentre Barp può sicuramente giocarsi le proprie carte nella 10 km pur avendo uno spirito che lo vede competitivo in vari modi. Com’è come non è, si vedrà tra pochi giorni.

Le gare di Coppa del Mondo di Lahti si terranno questo weekend. Non è ancora noto se ci sarà o meno diretta tv; diretta streaming su Eurosport 2 (eccetto Fasi finali Sprint TL), DAZN (come Eurosport 2), Discovery+, HBO Max e RaiPlay Sport 2 (Fasi finali Sprint TL, 10 km M). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LAHTI 2026

Sabato 7 marzo

Ore 9:00 Qualificazioni Sprint TL

Ore 11:30 Fasi finali Sprint TL

Domenica 8 marzo

Ore 10:30 10 km TC intervalli F

Ore 12:15 10 km TC intervalli M

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non attualmente prevista (RaiSport deve comunicare la programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2 (Fasi finali Sprint TL, 10 km M), Eurosport 2 (Qualificazioni Sprint TL, 10 km F e M), Discovery+, HBO Max, DAZN (feed di Eurosport 2)

Diretta Live testuale: OA Sport