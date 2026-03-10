Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo 2026: programma, orari, tv, streaming

Il grande momento è arrivato: si ritornerà a Oslo. La 50 chilometri di Holmenkollen, un autentico simbolo del calendario di Coppa del Mondo, si rivede e avrà anche una valenza importante. Ma non solo: questa volta ci sarà la contemporaneità della gara maschile e di quella femminile, che partiranno a 45 minuti di distanza l’una dall’altra.

Un fatto del tutto particolare, visto che normalmente, negli ultimi due anni, le competizioni sono state svolte in giorni differenti. In casa Italia di ricordi ce ne sono diversi, ma che resteranno presumibilmente ormai lontani a meno di colpi di coda comunque meno improbabili rispetto al recente passato. Il punto più alto è stato quello della vittoria di Pietro Piller Cottrer nel 1997, in quella che è una gara che mai Bjorn Daehlie riuscì a vincere, ma Petter Northug sì (due volte) e poi Johannes Hoesflot Klaebo pure (due anni fa).

Sabato 14 marzo si terranno le due 50 km di Oslo. Non è prevista diretta tv, ma ci sarà la diretta streaming su RaiPlay Sport 1 (10:00) e RaiPlay Sport 2 (10:45), nonché su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO OSLO 2026

Sabato 14 marzo

Ore 10:00 50 km Mass Start TL maschile

Ore 10:45 50 km Mass Start TL femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OSLO 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (10:00) e RaiPlay Sport 2 (10:45), Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport