Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen 2026: programma, orari, tv, streaming
Ci sarà anche un passaggio a Drammen della Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2025-2026: andrà infatti in scena la sprint a tecnica libera in mezzo a una città che, nei fatti, bene ha saputo sfruttare il fatto di ospitare durante la settimana un evento che attrae la comunità locale.
Si tratterà di una sprint a tecnica libera con via alle 14:00 per le qualificazioni e conclusione alle 16:30 con le fasi finali, in un giovedì sostanzialmente anomalo per la disciplina. Occasione ideale per Johannes Hoesflot Klaebo in fatto di accoglienza, nonché come antipasto di quello che potrebbe e dovrebbe ricevere una volta che verranno ad accoglierlo le oceaniche folle di Oslo Holmenkollen.
Le sprint di Drammen si disputeranno giovedì 12 marzo. Non ci sarà diretta tv, mentre per la diretta streaming si attiveranno RaiPlay Sport 2, Eurosport 1, DAZN (solo fasi finali in questi tre casi), Discovery+ e HBO Max (integrale). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO DRAMMEN 2026
Giovedì 12 marzo
Ore 14:00 Qualificazioni Sprint tc
Ore 16:30 Fasi finali Sprint tc
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DRAMMEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery+, HBO Max (integrale), RaiPlay Sport 2, Eurosport 1, DAZN (fasi finali)
Diretta Live testuale: OA Sport