Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in superG: Goggia in vetta, Zenere strappa il pass!

Sofia Goggia svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di superG dopo la prova andata in scena in Val di Fassa e con una sola prova ancora all’appello per concludere la stagione. La fuoriclasse bergamasca si presenterà alle Finali di Lillehammer (Norvegia) con l’obiettivo di alzare al cielo la Sfera di Cristallo: il prossimo 22 marzo si preannuncia un imperdibile duello con la neozelandese Alice Robinson, attardata di 63 punti dopo la gara andate in scena sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino.

Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare le migliori 25 classificate nella graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e la Campionessa del Mondo juniores (la rassegna iridata è prevista in questi giorni a Narvik). All’atto conclusivo della discesa libera si sono qualificate cinque italiane: oltre a Pirovano saranno della partita anche Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Asja Zenere.

Sofia Goggia proverà a mettere le mani sul trofeo, Elena Curtoni è reduce dal trionfo in Val di Fassa ed è tornata ai vertici dopo anni difficili, Laura Pirovano si è imposta nelle due discese libere al Passo San Pellegrino e lotterà per la Sfera di Cristallo nella velocità pura, Asja Zenere ha conquistato il suo primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante proprio sulle nevi dolomitiche e grazie al terzo posto odierno si è meritata il pass per le finali.

Federica Brignone è la prima delle escluse, ma il suo status di Campionessa Olimpica di specialità le consentirebbe di partecipare all’atto conclusivo previsto tra un paio di settimane in terra norvegese. La fuoriclasse valdostana ha però deciso di chiudere in anticipo la propria annata agonistica a causa dei dolori fisici risentiti anche a Soldeu e dunque non sarà della partita. Di seguito il quadro dettagliato delle qualificate alla finale di superG in Coppa del Mondo.

QUALIFICATE FINALE COPPA DEL MONDO SUPERG

PRIME 25 NELLA CLASSIFICA DI SUPERG

1. Sofia Goggia (Italia) 449

2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 386

3. Emma Aicher (Germania) 304

4. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 289

5. Romane Miradoli (Francia) 260

6. Ester Ledecka (Cechia) 244

7. Elena Curtoni (Italia) 234

8. Malorie Blanc (Svizzera) 233

9. Cornelia Huetter (Austria) 199

10. Lindsey Vonn (USA) 190 (infortunata, non parteciperà alle Finali)

11. Laura Pirovano (Italia) 181

12. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 169

13. Keely Cashman (USA) 151

14. Corinne Suter (Svizzera) 145

15. Laura Gauche (Francia) 140

16. Roberta Melesi (Italia) 137

17. Camille Cerutti (Francia) 129

18. Ariane Raedler (Austria) 109

19. Nina Ortlieb (Austria) 102

20. Mirjam Puchner (Austria) 92

21. Ilka Stuhec (Slovenia) 86

22. Mary Bocock (USA) 74

23. Breezy Johnson (USA) 74

24. Asja Zenere (Italia) 67

25. Valerie Grenier (Canada) 64

ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI SUPERG

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.133

3. Camille Rast (Svizzera) 963

7. Paula Moltzan (USA) 614

8. Sara Hector (Svezia) 597

10. Julia Scheib (Austria) 572

Altre atlete possono ambire a raggiungere i 500 punti dopo le due gare tecniche di Are (su tutte l’albanese Lara Colturi, la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Lena Duerr).

CAMPIONESSA OLIMPICA

Federica Brignone è 26ma nella classifica di specialità con 61 punti, ma lo status di Campionessa Olimpica le consentirebbe di partecipare alle Finali. La valdostana ha però deciso di chiudere in anticipo la propria stagione.

CAMPIONESSA DEL MONDO JUNIORES

La rassegna iridata di categoria è in programma in questi giorni a Narvik (Norvegia).