Scherma, Matteo Neri secondo in Coppa del Mondo! Morrill vince a Budapest

Arriva una grande notizia da Budapest, capitale dell’Ungheria che sta ospitando questo weekend la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola maschile. L’azzurro Matteo Neri ha infatti centrato una splendida seconda posizione, cedendo il passo in finale per sole due stoccate allo statunitense William Morrill.

Il nostro portacolori ha inaugurato la sua giornata battendo prima il rumeno Mateo Cidu per 15-14, per poi superare sempre a seguito di un assalto molto combattuto il neutrale Kamil Ibragimov per 15-13. Successivamente è toccato invece allo spagnolo Santiago Madrigal, arginato senza patemi dall’azzurro con il risultato di 15-7, preludio della sfida ai quarti vinta per 15-10 contro il transalpino Remi Garrigue, a cui è seguita la semifinale con l’icona magiara Aron Szilagy, anche lui costretto ad arrendersi per 15-6.

All’ultimo atto è invece toccato allo scontro con il già citato Morril, più bravo ad incidere nei momenti decisivi conquistando il gradino più alto del podio con il risultato di 15-13. Ma la prestazione di Neri resta indubbiamente maiuscola.

Fuori dai primi otto invece Luca Curatoli, fermatosi al decimo posto. Top 15, dato non poco significativo, per Michael Gallo e Pietro Torre. Più lontano Dario Cavaliere, ventinovesimo, posizione numero quarantasette poi per Leonardo Dreossi, cinquantatreesima per Cosimo Bertini, sessantacinquesima per Marco Mestrullo, settantaduesima per Mattia Rea. Domani, domenica 29 marzo, andrà in scena la prova a squadre.