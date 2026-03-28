Scherma
Scherma, Galassi sfiora il podio in Coppa del Mondo ad Astana. Vince l’ucraino Svichkar
Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per l’ucraino Roman Svichkar. Il campione europeo in carica si è imposto nella tappa di Astana, spezzando il sogno del kazako Ruslan Kurbanov di trionfare proprio davanti ai suoi tifosi. Svichkar ha sconfitto Kurbanov in finale con il punteggio di 15-12. Sul podio al terzo posto ci salgono l’egiziano Mohamed Elsayed e l’ungherese David Nagy.
Si ferma proprio ai piedi del podio il cammino di Matteo Galassi. Allo spadista romagnolo è stata fatale l’ultima stoccata contro Roman Svichkar, che si è imposto con il punteggio di 12-11. Galassi è stato anche l’unico azzurro a spingersi agli ottavi di finale, dove aveva battuto lo svizzero Alexis Bayard per 15-11.
Ultima stoccata fatale anche a Davide Di Veroli, che si è fermato nei sedicesimi per mano proprio dell’ungherese Nagy, che ha sconfitto il romano per 15-14. Sempre ai sedicesimi eliminato Valerio Cuomo, che si è arreso al portoghese Miguel Frazao per 15-10.
Sempre l’ultima stoccata è decisiva anche per Fabrizio Di Marco, battuto dallo svizzero Bayard per 14-13. Fuori al primo turno Andrea Santarelli (15-12 con il portoghese Frazao) e poi Filippo Armaleo, che è stato sconfitto nel derby azzurro da Di Veroli per 15-12.