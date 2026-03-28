Scherma, Alberta Santuccio ancora sul podio in Coppa del Mondo ad Astana

Alberta Santuccio si conferma sul podio nella Coppa del Mondo di spada femminile. Dopo i due secondi posti ottenuti a Fujairah e Wuxi, la siciliana ha concluso terza in quel di Astana. Si tratta dell’undicesimo podio in carriera nel circuito iridato per Santuccio, il terzo consecutivo in questa stagione. L’azzurra si è fermata solamente in semifinale per mano della sudcoreana Sera Song, che si è imposta con il punteggio di 15-12. La spadista asiatica ha poi successivamente battuto in finale l’estone Katrina Lehis per 15-12.

La strada per il podio si era aperta per Santuccio con la vittoria nei quarti di finale contro la turca Aleyna Erturk per 15-11, mentre in precedenza erano arrivati i successi agli ottavi sulla sudcoreana Yang Seunghye (15-11) e nei sedicesimi sulla svizzera Aurora Favre (sempre 15-11). Un cammino, però, che si sarebbe potuto interrompere al primo turno, visto che era arrivata la vittoria all’ultima stoccata contro la francese Jade Sersot per 15-14.

Solo Fiamingo si è spinta tra le azzurre oltre gli ottavi di finale. Un turno nel quale sono state eliminate Roberta Marzani e Gaia Caforio, che sono state sconfitte rispettivamente dall’ungherese Eszter Muhari (15-11) e dall’ucraina Anna Maksymenko (15-12).

Subito fuori a sorpresa al primo turno Giulia Rizzi, che era testa di serie numero uno, ma è stata sconfitta dalla rappresentante di Hong Kong, Chan Wai Long, per 15-11. Sempre fuori al primo assalto anche Rossella Fiamingo, battuta nel derby azzurro da Roberta Marzani per 15-10. Eliminazioni anche per Alice Clerici, Sara Kowalczyk e Carola Maccagno.